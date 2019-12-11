Ракета со спутником "Глонасс-М" стартовала с космодрома Плесецк

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" запустили с космодрома Плесецк, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Старт состоялся в 11:54, с пусковой установки на площадке Государственного испытательного космодрома в Архангельской области.
"Головная часть ракеты космического назначения "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М" в расчетное время, 12:04 (мск), штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", — рассказали в ведомстве.
Запуск должны были провести 10 декабря, но перенесли из-за неготовности третьей ступени ракеты-носителя.
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Новый аппарат заменит на орбите спутник "Глонасс-М" с номером 742, гарантийный срок которого истек в августе.
Сегодня орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 22 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один — на этапе летных испытаний, еще три — на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами нужны 24 работающих спутника.
Гарантированный срок активного существования аппаратов этого поколения — семь лет.
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