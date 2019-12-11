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Космическая обсерватория ГАММА-400
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2019-12-11T18:12+0300
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Ракета со спутником "Глонасс-М" стартовала с космодрома Плесецк
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РИА Новости

Ракета со спутником "Глонасс-М" стартовала с космодрома Плесецк

12:07 11.12.2019 (обновлено: 18:12 11.12.2019)
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© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк. 11 декабря 2019
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк. 11 декабря 2019
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк. 11 декабря 2019
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" запустили с космодрома Плесецк, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Старт состоялся в 11:54, с пусковой установки на площадке Государственного испытательного космодрома в Архангельской области.

"Головная часть ракеты космического назначения "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-М" в расчетное время, 12:04 (мск), штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", — рассказали в ведомстве.

Запуск должны были провести 10 декабря, но перенесли из-за неготовности третьей ступени ракеты-носителя.
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны
30 сентября, 19:13
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Тополь-М" с Плесецка
Новый аппарат заменит на орбите спутник "Глонасс-М" с номером 742, гарантийный срок которого истек в августе.
Сегодня орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 22 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один — на этапе летных испытаний, еще три — на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами нужны 24 работающих спутника.
Гарантированный срок активного существования аппаратов этого поколения — семь лет.
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
20 августа, 03:08РИА Наука
У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия
10942123
Обсудить 4
Хочу стать космонавтомСоюз-2.1бПлесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаАрхангельская область
Популярные комментарии
Отлично!!!
11 декабря, 12:13
Стас Титов
1801000
Плохо не знать что Глонасс — принадлежит министерству обороны РФ., работает в связке спутников спутниковой системы навигации GPS — принадлежит министерству обороны США, DORIS — французская навигационная система, Beidou — развёртываемая Китаем, Galileo — европейская система, и IRNSS — индийская навигационная спутниковая система, QZSS — японская квази-зенитная спутниковая система.
11 декабря, 12:49
ДАДроид Андроид
1711000
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