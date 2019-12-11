Европейцы рассказали об ожиданиях от Brexit

ПАРИЖ/ВАРШАВА/МАДРИД/БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Вопросы получения британской визы, опасения из-за уменьшения семейных доходов, снижение экспорта национальных товаров и конкуренция на рынке труда - такие вопросы занимают простых жителей европейских столиц в связи с возможным выходом Вопросы получения британской визы, опасения из-за уменьшения семейных доходов, снижение экспорта национальных товаров и конкуренция на рынке труда - такие вопросы занимают простых жителей европейских столиц в связи с возможным выходом Великобритании из ЕС. Своими волнениями и своим безразличием к теме они поделились с корреспондентами РИА Новости.

Французские диваны и лондонские поезда

Французы - одни из ближайших соседей Великобритании. Для некоторых жителей французской столицы съездить в Лондон на выходные или на длинный уикенд - все равно что москвичу отправиться погулять в Санкт-Петербург. Даже, пожалуй, быстрее: пройти границу на Северном вокзале Парижа, провести два с четвертью часа в комфортабельном поезде и сойти на перрон в центре Лондона. Поэтому сказать, что тема Brexit их не волнует, нельзя.

"Мы с мужем за последний год трижды ездили в Лондон. Там есть любимые районы, пабы, где можно выпить пинту пива. Для нас, как европейцев, попасть туда просто - визы, в отличие от вас, россиян, не нужны. А если подгадать под акции железнодорожной компании, то проезд стоит не так уж и дорого, вполне можно позволить себе такой подарок, вполне сопоставимо с сеансом массажа на двоих. Ну так вот, теперь мы не знаем, каковы будут условия для поездок после Brexit - нужна ли будет нам виза. А поэтому спланировать сейчас поездки по дешевым билетам мы не можем. Кто знает, как обернется ситуация дальше", - рассказывает молодая сотрудница фармакологической компании Аделаид. Пока же она планирует все-таки успеть съездить в Лондон по старым правилам: билеты в нарядно украшенный к Рождеству город ждут окончания предновогодней суеты.

Опасения в связи с возможной необходимостью получения британской визы после выхода королевства из Евросоюза часто проскакивают в разговорах о Brexit с французами. "Вы понимаете, находясь во Франции, в своей стране, мы пользуемся национальной картой, а паспорт нам нужен только для дальних путешествий, скажем, куда-то вне ЕС. Чтобы попасть в Великобританию, нужна либо эта карта, которая есть у всех по умолчанию, либо паспорт, который нужно специально делать. Это не такой уж сложный процесс, но все равно - лишние хлопоты", - отмечает программист Максим. Вместе с тем он считает, что "развод" Британии с ЕС глобальных проблем не принесет. "Не думаю, что так уж сильно что-то поменяется. Как ни глянь, Британия - страна важная. Ее нельзя просто так стереть из системы отношений между государствами. К тому же, наш сосед, значит, условия для нас могут несколько отличаться от условий для других стран. Так что, думаю, переживать особо не из-за чего. Во Франции достаточно своих поводов для беспокойств, чтобы обращать внимание на то, о чем даже нет четкого представления", - заключает собеседник агентства.

В то же время живущий в Париже и работающий в крупной французской фирме британец Пол озабочен Brexit куда сильнее. Вопрос перемещений - далеко не единственный и уж точно не самый важный для него. На кону - будущее.

"Я сам голосовал за Brexit. Тогда предполагалось, что это должно послужить для правительства толчком к пересмотру внутренней и внешней политики. А в результате все просто решили слепо выйти из ЕС. Не скажу, что я сильно радуюсь или огорчаюсь из-за Brexit - просто хочется уже хоть какого-то окончательного решения, чтоб жить дальше и строить планы на будущее. Невозможно каждый раз откладывать решение на несколько месяцев вперед", - сокрушается мужчина.

Свои слова он иллюстрирует простым примером - уже около полугода назад в съемной квартире, где он живет, сломался диван. "Я бы уже и сам поменял этот диван, но какой смысл платить сейчас, если через условный месяц мне придется вернуться обратно, оставив его здесь? Вот и приходится уже полгода просыпаться с больной спиной", - жалуется Пол.

В таком же подвешенном состоянии находится куда более значимый вопрос - что будет с его работой. "Из-за того, что не ясно, будет ли и на каких условиях будет выход Великобритании (из ЕС), мой будущий юридический статус во Франции непонятен. Нужна ли мне будет виза? Сколько времени я смогу находиться в стране? Где платить налоги? Как быть с пенсией и социальными выплатами? Я просто хочу ответа на эти вопросы. Хоть какого-то", - делится собеседник агентства.

В Берлине мнения разошлись

Среди немцев ощущается четкое разделение по возрастным категориям - молодежь осведомлена о Brexit и сожалеет о нем, старшие воспринимают это как политическую волокиту. Так, Мартин, 34-летний проектный менеджер в сфере информационных технологий, достаточно категорично высказывается в Brexit.

"Я был шокирован результатами голосования в 2016 году, я считаю, что это было глупо и не несло ничего хорошего никому. Очевидно, что это имело место влияние соцсетей и лжи британских политиков, особенно в том, что касалось затратности членства в ЕС для Великобритании. Тем не менее, я хочу, чтобы они побыстрее покинули ЕС. Я долго надеялся, что будет второй референдум и в этот раз голосовать будут умом. Очень жаль, что молодежь должна страдать из-за голосов старших", - сказал он.

Говоря о предстоящих выборах, он отметил, что потерял интерес к текущим делам в британской политике, поскольку "я слишком ценю свое время, чтобы растрачивать его на их баталии". По его словам, главной проблемой будет потеря мобильности трудовых ресурсов между Европой и Великобританией. "Не уверен, скажется ли, и если да, то как, на моих сотрудниках в случае снижения заказов, но у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться. Думаю, ЕС следует действовать очень строго и показать на их (британцев) примере, что вы не получите всех особых решений, со всеми выгодами, будучи вне ЕС", - добавил он.

Международная группа работников стартапа - португалец, болгарка, полька, китаянка и немка - отдыхает на рождественской ярмарке Жандарменмаркт. "Это очень плохо, потому что люди так долго и столько работали ради того, чтобы создать это, в теперь это все разрушается. Но лично для меня, на персональном уровне, это большого влияния иметь не будет. Я не так много путешествую, но для других это может быть болезненно", - говорит болгарка.

Португалец замечает, что для него выход Великобритании из ЕС будет болезненным. "У меня много родственников и друзей в Лондоне, поэтому, да, для меня это будет ощутимый удар. Что касается выборов, то тут все сложно, невозможно предсказать, какой будет исход, кто победит, будет ли четкое большинство в парламенте", - делится он своими мыслями.

На закрытый вопрос для всех коллег "Считаете ли вы, что Британия выйдет из ЕС в январе 2020 года?" компания хором отвечает протяжным "нет".

Старшее поколение проявляет меньше интереса к теме. Посетители в возрасте на рождественской ярмарке у вокзала Фридрихштрассе один за одним отказываются обсуждать тему. "Я не против поболтать с журналистами, российским в том числе. Просто эта тема у меня уже вот тут", - говорит один из них, показывая воображаемую черту погружения движением руки над головой. Некоторым тема не надоела, но к ней нет никакого интереса. "Меня это просто не интересует. Я хочу выпить и насладиться праздничной атмосферой, вы уж простите", - говорит другой посетитель ярмарки, ожидающий приятелей с глинтвейном у стола.

Беспокойства больше в Польше

А вот в Польше старшее поколение, напротив, вопросом Brexit интересуется весьма живо. Вопрос будущего актуален как для тех, кого с Туманным Альбионом связывают буквально родственные связи, так и для тех, кто совсем не рассматривает вариант переехать в Британию.

Охранник в варшавском торговом центре Мечислав тоже с опаской ждет Brexit. Он боится, что выход Великобритании из Европейского союза повлечет за собой существенное снижение уровня жизни в Польши.

Мечислав - бывший полицейский, и небольшая зарплата его не смущает, ведь есть еще пенсия и серьезные социальные программы, в рамках которых польские семьи напрямую получают от государства деньги. "Сейчас у нас есть и "500 плюс" (ежемесячная выплата 500 злотых - 125 долларов - на каждого ребенка), и "выправка плюс" (300 злотых – 75 долларов - на сборы ребенка в школу), и "пенсия плюс" (выплата 13-й пенсии каждому пенсионеру). Молодежь до 26 лет освободили от подоходного налога. Но все это возможно за счет денег, которые Польша получает из бюджета ЕС", - говорит Мечислав.

Он опасается, что с выходом Великобритании из Европейского союза бюджет ЕС, а значит и Польши, сильно оскудеет. "Всем известно, кто платит в бюджет ЕС больше, чем получает из него. Британия платит намного больше, а Польша намного больше получает. Это никакой не секрет. Логично, что Лондон хочет выйти из ЕС и ничего больше не платить таким странам, как Польша. Не знаю, что тогда получится у них, но мы станем жить беднее", - рассуждает собеседник агентства.

Он все еще надеется, что Brexit удастся повернуть вспять и Британия имеет шанс провести второй референдум и остаться в Евросоюзе. "Думаю, что британцы и сами не хотят Brexit. Многие из них проголосовали "за" ради шутки. Если они останутся в сообществе, от этого будет только лучше всем, а особенно Польше", - заключил Мечислав.

Пшемыслав - владелец кондитерской в центральном районе Варшавы Мокотув – тоже внимательно следит за развитием ситуации с Brexit. Двое его сыновей давно живут в Лондоне. "Мои сыновья уехали на британские острова сразу после школы, получили там высшее образование и неплохо устроились – хорошая работа, жены, дети. У них все хорошо. Несколько лет назад они стали звать меня переехать в Лондон. Сначала я не воспринимал это серьезно, но потом понял, что уже не молод и хотел продать свой бизнес в Варшаве, чтобы остаток жизни провести с детьми и внуками", - рассказывает он корреспонденту РИА Новости.

Теперь этот варшавский кондитер из-за Brexit очень сомневается, имеет ли смысл оставлять родину. "Никто не знает, что в итоге получится с выходом Британии из ЕС. Никто даже не понимает, состоится ли Brexit, а если состоится, то по каким правилам. Кто мне сейчас скажет, какие права я там буду иметь? Я и мои дети с внуками. Может, мы вообще не сможем там жить или будем иметь очень ограниченные права и возможности", - рассуждает он.

"В самой Британии этого тоже никто не знает, потому что правительства меняются, а у каждого свой подход и свои принципы и желания, которые так и не совпали с желанием ЕС", - добавил Пшемыслав.

В итоге он ждет хоть какого-то окончания истории с Brexit, чтобы иметь возможность спланировать свою будущую жизнь на пенсии. "Я уже не столько хочу какого-то конкретного окончания этой истории, сколько хочу хоть какого-то, но окончания. Пусть скажут: "Пшемек, ты не сможешь жить в Британии постоянно до смерти, будешь получать визу в посольстве в длинной очереди наравне с украинцами". Тогда я никуда не поеду", - говорит собеседник агентства. "Если же я все-таки смогу туда переехать и быть там уважаемым человеком, то пусть об этом тоже прямо заявят", - заключил он.

Испания: как летать к родственникам

По данным МИД Испании, в Великобритании живут 180 тысяч испанцев, причем в последние полгода резко возросло число тех, кто решил запросить статус резидента: на сегодняшний день такой статус или получили или обратились за его получением более 115 тысяч человек. Число британцев, живущих в Испании, оценивается примерно в 700 тысяч человек: официально в стране зарегистрированы 300 тысяч, еще около 400 тысяч имеют только британские документы.

Тема Brexit для испанцев чувствительная – у многих в Великобритании родственники или друзья. "Моя сестра живет в Великобритании. У меня там несколько друзей. Выход Великобритании из ЕС был бы лично для меня очень плохой новостью, потому что непонятно, что будет. Не исключаю, что у испанцев, живущих в Британии, в случае выхода страны из ЕС будет больше сложностей, например, туда станет сложнее ездить", - говорит Тереса, которая работает преподавателем в школе. Она откровенно "возмущена" тем, что "сейчас во всем мире набирают силу популизм и национализм". "Политики используют в своих интересах вопросы, которые затрагивают жизни обычных людей. Меня это возмущает. Идеи типа "Вернём Америке былое величие", каталонский национализм и подобное. Сейчас этого везде предостаточно", - говорит Тереса.

О предстоящих выборах в Великобритании пенсионер Франсиско Сантамария ничего не слышал. "Мне испанских выборов хватает", - смеется он. Но по поводу Brexit мнение у пенсионера однозначное: "Лучше бы они остались". Причина, по его мнению, – возможность для экспорта испанских товаров. Родственников или друзей у Франсиско в Великобритании нет. Сын предпочел уехать из Европы лет 12 назад – в США. "Поскольку не возвращается, видимо, все в порядке", - говорит он.