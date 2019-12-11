СК проверит информацию об избиении школьника в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. Доследственная проверка проводится в городе Кстово Нижегородской области, после того как 10-летний мальчик был госпитализирован с сотрясением головного мозга в результате избиения в школе, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
В эфире нижегородского телеканала "Кстати НН" был показан сюжет об ученике младших классов одной из школ Кстово, который был доставлен в больницу с сотрясением мозга после избиения одноклассниками в группе продленного дня.
"По данному факту организована доследственная проверка. В ходе проверки следователи СК дадут юридическую оценку действиям должностных лиц школы, допустившим травмирование ребенка", - говорится в сообщении регионального СУСК.