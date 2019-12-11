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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T12:00+0300
https://ria.ru/20191211/1562249397.html
В Сирии трассу "М-4" открыли для транспорта
https://cdn23.img.ria.ru/images/151133/22/1511332258_0:45:1280:765_1036x0_80_0_0_0ac4da268c18258216360e326683026e.jpg
РИА Новости

В Сирии трассу "М-4" открыли для транспорта

12:00 11.12.2019
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© Sputnik / Мухаммад МааруфАвтодорога в Сирии
Автодорога в Сирии
© Sputnik / Мухаммад Мааруф
Автодорога в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Стратегически важная сирийская трасса " М-4" Хасеке - Алеппо вновь открыта для транспорта, сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на собственного корреспондента.
Сейчас трасса М-4 является границей между подразделениями турецких и сирийских военных.
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"Трасса Хасеке-Алеппо "M4" вновь открыта после завершения развертывания подразделений сирийской арабской армии", - говорится в сообщении телеканала.
Сирийское национальное агентство SANA добавляет, что трасса открыта для перевозок и проезда.
Ранее сообщалось, что представители командования российской группировки войск в Сирии и глава координационного центра дивизионный генерал ВС Турции Эрхан Узун совершили совместную поездку по трассе М-4 от населенного пункта Айн-Исса до населенного пункта Телль-Тамера, Совместная поездка была совершена в целях закрепления договоренностей, достигнутых в рамках меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией от 22 октября.
Российские и турецкие военные проконтролировали отвод войск от трассы М-4, определили места выставления турецких и сирийских постов контроля за магистралью. Кроме того, был проинспектирован ход разминирования элеваторов в районах Алия и Тель-Тамер, а также запуск электрической подстанции в районе палаточного лагеря беженцев Мабрук, расположенного на севере Сирии между городами Рас-эль-Айн и Телль-эль-Абьяд.
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Девятого октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. США ввели санкции против Анкары, но отозвали их после того, как вице-президент Майк Пенс объявил о договоренностях о перемирии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Частью договоренности было создание зоны безопасности к югу от сирийско-турецкой границы, которую будет контролировать Анкара.
Президенты России и Турции 22 октября на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с документом, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.
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