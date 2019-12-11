В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Стоматолога из подмосковного Стоматолога из подмосковного Наро-Фоминска обвиняют в смерти ребенка после некачественного лечения зуба, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Речь идет о зубном враче детского отделения Наро-Фоминской стоматологической поликлиники Лидии Поповой. По статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" ей грозит до трех лет колонии.

Петренко пояснила, что инцидент произошел в августе 2016 года. Тогда Попова без консультации хирурга-стоматолога вскрыла полость зуба девочки и некачественно обработала канал, оставив его открытым. Кроме того, она не организовала дальнейший контроль за здоровьем пациентки.

В результате в организм попала инфекция, и через неделю после посещения стоматолога девочка умерла.

СК завершил расследование и направил уголовное дело в Генпрокуратуру на утверждение обвинительного заключения. После этого материалы передадут в суд.