В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Стоматолога из подмосковного Наро-Фоминска обвиняют в смерти ребенка после некачественного лечения зуба, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Речь идет о зубном враче детского отделения Наро-Фоминской стоматологической поликлиники Лидии Поповой. По статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" ей грозит до трех лет колонии.
Петренко пояснила, что инцидент произошел в августе 2016 года. Тогда Попова без консультации хирурга-стоматолога вскрыла полость зуба девочки и некачественно обработала канал, оставив его открытым. Кроме того, она не организовала дальнейший контроль за здоровьем пациентки.
В результате в организм попала инфекция, и через неделю после посещения стоматолога девочка умерла.
СК завершил расследование и направил уголовное дело в Генпрокуратуру на утверждение обвинительного заключения. После этого материалы передадут в суд.
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По словам Петренко, главе СК Александру Бастрыкину часто жалуются на волокиту в расследовании подобных дел — только с начала года по этому поводу обратились 38 человек. Для более эффективной работы в центральном аппарате СК создали специальное подразделение для оперативного расследования происшествий в медицинской сфере.