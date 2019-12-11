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В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка
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РИА Новости

В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка

12:00 11.12.2019 (обновлено: 12:56 11.12.2019)
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© РИА Новости / Павел КомаровСтоматология
Стоматология
© РИА Новости / Павел Комаров
Стоматология. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Стоматолога из подмосковного Наро-Фоминска обвиняют в смерти ребенка после некачественного лечения зуба, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Речь идет о зубном враче детского отделения Наро-Фоминской стоматологической поликлиники Лидии Поповой. По статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" ей грозит до трех лет колонии.
Петренко пояснила, что инцидент произошел в августе 2016 года. Тогда Попова без консультации хирурга-стоматолога вскрыла полость зуба девочки и некачественно обработала канал, оставив его открытым. Кроме того, она не организовала дальнейший контроль за здоровьем пациентки.
В результате в организм попала инфекция, и через неделю после посещения стоматолога девочка умерла.
СК завершил расследование и направил уголовное дело в Генпрокуратуру на утверждение обвинительного заключения. После этого материалы передадут в суд.
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По словам Петренко, главе СК Александру Бастрыкину часто жалуются на волокиту в расследовании подобных дел — только с начала года по этому поводу обратились 38 человек. Для более эффективной работы в центральном аппарате СК создали специальное подразделение для оперативного расследования происшествий в медицинской сфере.
80057309
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Следственный комитет РФГенеральная прокуратура РФНаро-ФоминскПроисшествия
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