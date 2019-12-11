В Иране сообщили о крупной кибератаке на инфраструктуру страны

"Не могу рассказать подробностей, однако мы столкнулись с организованной и осуществленной с государственной поддержкой (кибератакой – ред.) на инфраструктуру страны. Атака весьма обширная", - заявил министр, как следует из опубликованного информационным порталом правительства Ирана отрывка видео.