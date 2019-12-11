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В Иране сообщили о крупной кибератаке на инфраструктуру страны
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РИА Новости

В Иране сообщили о крупной кибератаке на инфраструктуру страны

11:57 11.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкХакер
Хакер
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 11 дек – РИА Новости. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил о крупной кибератаке на инфраструктуру страны, ее удалось отразить.
"Не могу рассказать подробностей, однако мы столкнулись с организованной и осуществленной с государственной поддержкой (кибератакой – ред.) на инфраструктуру страны. Атака весьма обширная", - заявил министр, как следует из опубликованного информационным порталом правительства Ирана отрывка видео.
Он добавил, что кибератаку удалось отразить.
Военно-морской аэродром Пенсакола в штате Флорида
10 декабря, 03:04
Город во Флориде, где произошла стрельба, подвергся кибератаке
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