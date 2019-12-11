Полиция проверит видео о краже игрушек с новогодней елки под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Воронежские полицейские начали проверку по видео, на котором несколько граждан снимают и складывают в мешки игрушки с установленной на площади елки, сообщила в среду РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
Видео, на котором мужчина и три женщины активно снимают шары со стоящей на площади елки и складывают их себе в полиэтиленовые мешки, появилось днем во вторник в Telegram-каналах и сразу вызвало резонанс. Автор видео с сожалением комментирует, что игрушки не успели повесить, как их уже воруют. По данным каналов, действие происходило в городе Семилуки Воронежской области.
"Заявлений по данному факту не поступало, но полиция проводит проверку", - сообщила Куликова, отметив, что полицейские уже ознакомились с видео.
7 декабря 2018, 14:05Установленную в центре Неаполя рождественскую ель украли "на дрова"