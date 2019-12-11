Полиция проверит видео о краже игрушек с новогодней елки под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Воронежские полицейские начали проверку по видео, на котором несколько граждан снимают и складывают в мешки игрушки с установленной на площади елки, сообщила в среду РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.