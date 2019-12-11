РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T13:36+0300
https://ria.ru/20191211/1562249208.html
Полиция проверит видео о краже игрушек с новогодней елки под Воронежем
https://cdn22.img.ria.ru/images/156142/43/1561424318_0:78:1500:922_1036x0_80_0_0_2437a8ae351e29751dfeb7deb5b5ec36.jpg
РИА Новости

Полиция проверит видео о краже игрушек с новогодней елки под Воронежем

11:57 11.12.2019 (обновлено: 13:36 11.12.2019)
172
© РИА Новости / Рамиль СитдиковШар на ветке новогодней елки
Шар на ветке новогодней елки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Шар на ветке новогодней елки. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Воронежские полицейские начали проверку по видео, на котором несколько граждан снимают и складывают в мешки игрушки с установленной на площади елки, сообщила в среду РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
Видео, на котором мужчина и три женщины активно снимают шары со стоящей на площади елки и складывают их себе в полиэтиленовые мешки, появилось днем во вторник в Telegram-каналах и сразу вызвало резонанс. Автор видео с сожалением комментирует, что игрушки не успели повесить, как их уже воруют. По данным каналов, действие происходило в городе Семилуки Воронежской области.
"Заявлений по данному факту не поступало, но полиция проводит проверку", - сообщила Куликова, отметив, что полицейские уже ознакомились с видео.
Елочные украшения
7 декабря 2018, 14:05
Установленную в центре Неаполя рождественскую ель украли "на дрова"
001032
Обсудить 0
Воронежская областьСемилукиПроисшествия
Рекомендуем
В Воронежской области с новогодней ели украли игрушки
Власти объяснили, зачем сняли игрушки с елки на площади под Воронежем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит информацию об избиении школьника в Нижегородской области
МКС
На МКС сломался американский туалет
Момент обрушения моста под Владимиром попал на видео
Металлический лоток едва не упал на машину с моста под Владимиром
Дмитрий Песков
Песков: у Путина есть текущая информация по делу Голунова
В Воронежской области с новогодней ели украли игрушки
В Воронежской области с новогодней ели украли игрушки
Стоматология
В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка
С-130 ВВС Чили
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
Полиция
В центре Москвы обнаружили избитую женщину в крови
Автомобиль Следственного комитета России
В Ижевске ребенок умер во время тихого часа в частном детсаду
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
Больница
Житель Нижнего Новгорода попал в реанимацию после визита к стоматологу
Пожарный
В Екатеринбурге увеличилась площадь пожара на лакокрасочном заводе
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала расширение действия антитабачного закона
Кадр из сериала Игра престолов. Джон Сноу
Кит Харрингтон прокомментировал свою номинацию на "Золотой глобус"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
Лента новостейМолния