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Сирийская армия сбила боевой беспилотник террористов на западе Хамы
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РИА Новости

Сирийская армия сбила боевой беспилотник террористов на западе Хамы

11:52 11.12.2019 (обновлено: 14:56 11.12.2019)
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© Фото : SANAСирийские военные
Сирийские военные
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 дек - РИА Новости. Сирийские военные сбили беспилотник террористов с боевыми зарядами в долине Аль-Габ на западе провинции Хама, сообщает сирийское национальное агентство SANA.
По данным агентства, боевой БПЛА был обнаружен и уничтожен над поселением Аль-Фрика.
Террористические группировки в провинции Идлиб регулярно используют самодельные беспилотники с боевыми зарядами для атак на позиции армии САР. Неоднократно террористы пытались атаковать при помощи БПЛА военную базу РФ в Хмеймим.
По данным агентства, сирийские военные наблюдали беспилотник с раннего утра на передовых позициях на границе провинций Хама и Идлиб и уничтожили его до того, как он достиг цели, открыв огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
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