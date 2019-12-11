Сирийская армия сбила боевой беспилотник террористов на западе Хамы

По данным агентства, боевой БПЛА был обнаружен и уничтожен над поселением Аль-Фрика.

Террористические группировки в провинции Идлиб регулярно используют самодельные беспилотники с боевыми зарядами для атак на позиции армии САР. Неоднократно террористы пытались атаковать при помощи БПЛА военную базу РФ в Хмеймим.

По данным агентства, сирийские военные наблюдали беспилотник с раннего утра на передовых позициях на границе провинций Хама и Идлиб и уничтожили его до того, как он достиг цели, открыв огонь из крупнокалиберных пулеметов.