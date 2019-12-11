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На МКС сломался американский туалет
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РИА Новости

На МКС сломался американский туалет

11:49 11.12.2019
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoМКС
МКС
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
МКС. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.
На МКС находятся два туалета российского производства - в российском модуле "Звезда" и американском Tranquility. Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.
Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам. Скворцов ответил, что принял эту информацию к сведению.
В пресс-службе Роскосмоса РИА Новости сообщили, что туалет на российском сегменте МКС функционирует нормально.
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В конце ноября командир МКС итальянец Лука Пармитано заявил наземным специалистам, что туалет в модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. В связи с этим астронавты стали пользоваться пакетами для сбора мочи UCD, которые хранятся в европейском модуле Columbus. Позже экипаж сменил сепаратор и восстановил работоспособность туалета.
Сейчас на МКС полет совершают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
Популярные комментарии
Прям как на Земле, все самые такие дела делают не на своей территории)
11 декабря, 12:45
sslga55
2170100
Да бум тссс... пусть в скафандры ходят свои. Это карма за санкции ))
11 декабря, 13:08
Andrey Bodrey
1250001
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