На МКС сломался американский туалет

На МКС находятся два туалета российского производства - в российском модуле "Звезда" и американском Tranquility. Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.
Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам. Скворцов ответил, что принял эту информацию к сведению.
В пресс-службе Роскосмоса РИА Новости сообщили, что туалет на российском сегменте МКС функционирует нормально.
В конце ноября командир МКС итальянец Лука Пармитано заявил наземным специалистам, что туалет в модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. В связи с этим астронавты стали пользоваться пакетами для сбора мочи UCD, которые хранятся в европейском модуле Columbus. Позже экипаж сменил сепаратор и восстановил работоспособность туалета.
Сейчас на МКС полет совершают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.