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МИД Китая назвал США крупнейшей угрозой для глобальной безопасности
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РИА Новости

МИД Китая назвал США крупнейшей угрозой для глобальной безопасности

11:42 11.12.2019
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© Фото : Wikipedia/WhisperToMeМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 11 дек – РИА Новости. США до сих пор продолжают фабриковать обвинения против других государств, чтобы начинать войны по всему миру, поэтому они стали крупнейшей угрозой для глобального мира и безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя статью о военном конфликте в Афганистане.
На этой неделе газета Washington Post опубликовала ранее засекреченные документы и интервью официальных лиц США, свидетельствующие, как утверждает издание, что американское правительство скрывало правду о военном конфликте в Афганистане. Издание утверждает, что документы также противоречат публичным заявлениям президентов, военных командиров и дипломатов США, которые год за годом уверяли американцев, что они добились прогресса в Афганистане и что в эту войну стоило ввязываться.
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"Эта статья стала пощечиной для ряда лиц в США, так называемых защитников прав человека, и это лишь вершина айсберга", - сказала дипломат.
Она напомнила, что США начали военные удары против Ирака на основании якобы наличия в стране оружия массового уничтожения, что привело к десяткам тысяч жертв и массовому перемещению местных жителей, позже они признали, что информация была ложной, а доказательства наличия оружия оказались просто стиральным порошком. Авиаудары США в Сирии, добавила она, также привели к многочисленным жертвам и массовой миграции, но доказательства якобы произошедших в Сирии химатак на самом деле оказались постановочным видео, сфабрикованным "Белыми касками".
"То, что США до сих пор не уяснили эти уроки, являет собой жалкое зрелище, США все еще продолжают фабриковать обвинения, чтобы начинать войны по всему миру, нанося удары, убивая и затягивая трагедии. Такие США стали крупнейшей угрозой для глобального мира и безопасности, а также крупнейшим нарушителем прав человека", - указала она.
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МИД КНРСШАВ мире
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