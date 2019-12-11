МИД Китая назвал США крупнейшей угрозой для глобальной безопасности

ПЕКИН, 11 дек – РИА Новости. США до сих пор продолжают фабриковать обвинения против других государств, чтобы начинать войны по всему миру, поэтому они стали крупнейшей угрозой для глобального мира и безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя статью о военном конфликте в Афганистане.

На этой неделе газета Washington Post опубликовала ранее засекреченные документы и интервью официальных лиц США, свидетельствующие, как утверждает издание, что американское правительство скрывало правду о военном конфликте в Афганистане. Издание утверждает, что документы также противоречат публичным заявлениям президентов, военных командиров и дипломатов США, которые год за годом уверяли американцев, что они добились прогресса в Афганистане и что в эту войну стоило ввязываться.

"Эта статья стала пощечиной для ряда лиц в США, так называемых защитников прав человека, и это лишь вершина айсберга", - сказала дипломат.

Она напомнила, что США начали военные удары против Ирака на основании якобы наличия в стране оружия массового уничтожения, что привело к десяткам тысяч жертв и массовому перемещению местных жителей, позже они признали, что информация была ложной, а доказательства наличия оружия оказались просто стиральным порошком. Авиаудары США в Сирии, добавила она, также привели к многочисленным жертвам и массовой миграции, но доказательства якобы произошедших в Сирии химатак на самом деле оказались постановочным видео, сфабрикованным "Белыми касками".