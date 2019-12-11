Wizz Air подала заявку на полеты по режиму открытого неба из "Пулково"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizzair подала заявку на полеты по режиму открытого неба из петербургского аэропорта " Венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizzair подала заявку на полеты по режиму открытого неба из петербургского аэропорта " Пулково ", Минтранс России может согласовать ее до конца года, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Представитель пресс-службы ООО "Воздушные ворота северной столицы" в конце сентября сообщал РИА Новости, что лоукостеры Ryanair из Ирландии, EasyJet из Великобритании и WizzAir из Венгрии подали заявки на осуществление полетов из аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге. Юрчик пояснил, что тогда они только проявили интерес, но не подавали официальных заявок.

"Не совсем так – они проявили интерес. И они общались с "Пулково". Сейчас появился первый конкретный маршрут и первая конкретная заявка от Wizzair", - сказал Юрчик, отвечая на вопрос о подаче заявок Wizzair, Ryanair и EasyJet.

"Я думаю, да. Мы просто сразу же уведомим те государства, куда они планируют летать", - сказал он, отвечая на вопрос, успеет ли Минтранс согласовать заявку Wizzair до конца года.

Направления, по которым планирует летать венгерский лоукостер, замминистра не уточнил.