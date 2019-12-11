Анну Кузнецову наградили медалью за вклад в укрепление правопорядка

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой медаль за вклад в укрепление правопорядка, передает корреспондент РИА Новости.

Медаль была вручена Кузнецовой в среду на заседании координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ, приуроченном к десятилетию института уполномоченных.

"За вклад в укрепление правопорядка (награждается) - Кузнецова Анна Юрьевна", - было объявлено в ходе заседания.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также вручил Кузнецовой медаль СК РФ "за чистоту помыслов и благородных дел".