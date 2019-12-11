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Анну Кузнецову наградили медалью за вклад в укрепление правопорядка
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РИА Новости

Анну Кузнецову наградили медалью за вклад в укрепление правопорядка

11:34 11.12.2019 (обновлено: 13:12 11.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой медаль за вклад в укрепление правопорядка, передает корреспондент РИА Новости.
Медаль была вручена Кузнецовой в среду на заседании координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ, приуроченном к десятилетию института уполномоченных.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время форума Добровольцы России в Сочи
4 декабря, 15:54
Кузнецова прокомментировала проект закона о борьбе с домашним насилием
"За вклад в укрепление правопорядка (награждается) - Кузнецова Анна Юрьевна", - было объявлено в ходе заседания.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также вручил Кузнецовой медаль СК РФ "за чистоту помыслов и благородных дел".
Кузнецова также была награждена медалью МЧС России "За усердие", а также серебряной медалью ФСИН "За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы в России".
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Анна КузнецоваАлександр БастрыкинВладимир КолокольцевРоссияОбщество
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