Анну Кузнецову наградили медалью за вклад в укрепление правопорядка

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой медаль за вклад в укрепление правопорядка, передает корреспондент РИА Новости.
Медаль была вручена Кузнецовой в среду на заседании координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ, приуроченном к десятилетию института уполномоченных.
"За вклад в укрепление правопорядка (награждается) - Кузнецова Анна Юрьевна", - было объявлено в ходе заседания.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также вручил Кузнецовой медаль СК РФ "за чистоту помыслов и благородных дел".
Кузнецова также была награждена медалью МЧС России "За усердие", а также серебряной медалью ФСИН "За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы в России".