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В МЧС предупредили об угрозе распространения огня в Екатеринбурге
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РИА Новости

В МЧС предупредили об угрозе распространения огня в Екатеринбурге

11:34 11.12.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Угроза перехода огня на соседние здания возникла на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге, где горит металлический ангар с готовой продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Существует угроза перехода пожара на соседние складские здания. Ведется наращивание группировки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работы по тушению пожара проводятся по повышенному номеру сложности.
Ранее сообщалось, что площадь пожара возросла до 800 квадратных метров.
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Пожар на лакокрасочном заводе в ЕкатеринбургеМЧС РФЕкатеринбургПроисшествия
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