В МЧС предупредили об угрозе распространения огня в Екатеринбурге

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Угроза перехода огня на соседние здания возникла на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге, где горит металлический ангар с готовой продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Существует угроза перехода пожара на соседние складские здания. Ведется наращивание группировки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работы по тушению пожара проводятся по повышенному номеру сложности.
Ранее сообщалось, что площадь пожара возросла до 800 квадратных метров.