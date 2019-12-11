Ресурсный центр поддержки добровольчества создан в Ивановской области

ИВАНОВО, 11 дек – РИА Новости. Ресурсный центр поддержки волонтерства начал работу в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"На сегодняшний день движение добровольцев в Ивановской области объединяет более 28 тысяч человек. Их инициатива по созданию ресурсного центра волонтерства получила поддержку на региональном и федеральном уровне", – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что благодаря победе в конкурсе "Регион добрых дел" центр получит федеральные средства в размере девяти миллионов рублей.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский призвал добровольцев к активной работе в рамках созданного центра. "На одной из наших встреч вы поднимали вопрос, что нам в Ивановской области нужен ресурсный центр для поддержки волонтеров. И мы в этом году такое решение приняли: ресурсный центр создан" - сообщил Воскресенский.

Кроме того, Ивановская область вошла в число 36 регионов России, в которых внедрен стандарт поддержки волонтерства, отметили в пресс-службе.