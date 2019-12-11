РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
2019-12-11T11:49+0300
https://ria.ru/20191211/1562247538.html
Ресурсный центр поддержки добровольчества создан в Ивановской области
https://cdn22.img.ria.ru/images/150662/19/1506621952_0:37:3071:1764_1036x0_80_0_0_4a0e738671892f3f454cb17899f509b6.jpg
РИА Новости

Ресурсный центр поддержки добровольчества создан в Ивановской области

11:49 11.12.2019
26
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПредставление врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского
Представление врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 11 дек – РИА Новости. Ресурсный центр поддержки волонтерства начал работу в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"На сегодняшний день движение добровольцев в Ивановской области объединяет более 28 тысяч человек. Их инициатива по созданию ресурсного центра волонтерства получила поддержку на региональном и федеральном уровне", – сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что благодаря победе в конкурсе "Регион добрых дел" центр получит федеральные средства в размере девяти миллионов рублей.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский призвал добровольцев к активной работе в рамках созданного центра. "На одной из наших встреч вы поднимали вопрос, что нам в Ивановской области нужен ресурсный центр для поддержки волонтеров. И мы в этом году такое решение приняли: ресурсный центр создан" - сообщил Воскресенский.
Кроме того, Ивановская область вошла в число 36 регионов России, в которых внедрен стандарт поддержки волонтерства, отметили в пресс-службе.
Города России. Иваново
29 ноября, 10:31Ивановская область
Ивановские проекты победили в конкурсе Росмолодежи
Регион включился в эту работу в 2018 году. Сегодня в Ивановской области на реализацию проектов волонтерской направленности предусмотрены гранты из средств регионального бюджета. Ивановские добровольцы оказывали помощь на всероссийских и региональных событиях, среди которых первый Международный форум волонтеров-медиков, Всемирная зимняя Универсиада, военно-патриотический праздник "Открытое небо", международный кинофестиваль "Зеркало", фестиваль "Пилот" и другие. Ивановец Владимир Смирнов стал победителем всероссийского конкурса "Доброволец года – 2019" в категории "Доброе дело", заключили в пресс-службе.
000001
Обсудить 0
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийОбщество
Рекомендуем
Рождество
Чувашия проведет более 5,5 тысячи новогодних мероприятий
Города России. Иваново
В Иванове в 2020 году начнется проектирование новой больницы
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Власти Ленобласти усилили контроль над земельным законодательством
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Руденя: в Верхневолжье построят и отремонтируют 106 медучреждений
Тульский кремль. В центре: Успенский собор. Справа: флажок на крыше Никитской башни.
Тульские предприятия направят 6 млрд рублей на природоохрану
Побережье Черного моря
ГД передала регионам полномочия по защите морских берегов от размыва
Элла Памфилова
Памфилова: выборами в Москве воспользовались как поводом для протестов
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко призывает избегать формализма в подготовке к 75-летию Победы
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Компания "Кнауф" вложила 3,5 млрд рублей в производство в Ленобласти
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
Госдума во II чтении наделяет ПСБ статусом опорного банка для ОПК
Губернатор Пермского края Максим Решетников
Пермский губернатор озвучил факторы для развития НОЦ в регионах
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Руденя: Тверская область не будет принимать ТКО из других регионов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Приезжающие в ЯНАО ключевые специалисты получат северные выплаты
Детские площадки вместо свалок: кто собирает старые покрышки в Москве?
Детские площадки вместо свалок: кто собирает старые покрышки в Москве?
Проект Культурный код
АНО "Россия страна возможностей" и ОНФ начали проект "Культурный код"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
Лента новостейМолния