Ресурсный центр поддержки добровольчества создан в Ивановской области

ИВАНОВО, 11 дек – РИА Новости. Ресурсный центр поддержки волонтерства начал работу в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"На сегодняшний день движение добровольцев в Ивановской области объединяет более 28 тысяч человек. Их инициатива по созданию ресурсного центра волонтерства получила поддержку на региональном и федеральном уровне", – сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что благодаря победе в конкурсе "Регион добрых дел" центр получит федеральные средства в размере девяти миллионов рублей.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский призвал добровольцев к активной работе в рамках созданного центра. "На одной из наших встреч вы поднимали вопрос, что нам в Ивановской области нужен ресурсный центр для поддержки волонтеров. И мы в этом году такое решение приняли: ресурсный центр создан" - сообщил Воскресенский.
Кроме того, Ивановская область вошла в число 36 регионов России, в которых внедрен стандарт поддержки волонтерства, отметили в пресс-службе.
Регион включился в эту работу в 2018 году. Сегодня в Ивановской области на реализацию проектов волонтерской направленности предусмотрены гранты из средств регионального бюджета. Ивановские добровольцы оказывали помощь на всероссийских и региональных событиях, среди которых первый Международный форум волонтеров-медиков, Всемирная зимняя Универсиада, военно-патриотический праздник "Открытое небо", международный кинофестиваль "Зеркало", фестиваль "Пилот" и другие. Ивановец Владимир Смирнов стал победителем всероссийского конкурса "Доброволец года – 2019" в категории "Доброе дело", заключили в пресс-службе.