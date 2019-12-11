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В Омске зафиксировали восьмикратное превышение хлороводорода
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РИА Новости

В Омске зафиксировали восьмикратное превышение хлороводорода

11:32 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 дек – РИА Новости. Превышение предельно-допустимых концентраций по хлориду водорода зафиксировано в начале этой недели в Омске, причем в одном из районов ПДК оказалась превышена в восемь раз, сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Зарегистрировано превышение ПДК по хлориду водорода в Октябрьском (8,3 ПДК), Кировском (2,6 ПДК) и Советском (2,5) административных округах. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был высокий", - говорится в сообщении по итогам наблюдения за качеством воздуха в Омске 9 декабря.
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В свою очередь, Минприроды Омской области в среду сообщило журналистам, что вероятным источником загрязнения воздуха является предприятие, имеющее гальваническое производство. Министерство уже определило перечень предприятий, в выбросах которых присутствует это вещество и которые находятся в радиусе 5 километров от постов, зарегистрировавших превышение ПДК.
"По объектам федерального экологического надзора работает Росприроднадзор. В отношении предприятий будут проведены надзорные мероприятия с привлечением передвижной эколаборатории для контроля состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон", - сообщили в министерстве.
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Хлорид водорода - бесцветный газ с резким запахом. В больших концентрациях оказывает сильное раздражающее действие на органы дыхания, может вызвать отравления, сопровождающееся кашлем, удушьем.
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РосприроднадзорМинистерство природных ресурсов и экологии РФОмскПроисшествия
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