В Омске зафиксировали восьмикратное превышение хлороводорода

"Зарегистрировано превышение ПДК по хлориду водорода в Октябрьском (8,3 ПДК), Кировском (2,6 ПДК) и Советском (2,5) административных округах. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был высокий", - говорится в сообщении по итогам наблюдения за качеством воздуха в Омске 9 декабря.

Росгидромет рассказал о квотах на выбросы для заводов в "грязных" городах

Росгидромет рассказал о квотах на выбросы для заводов в "грязных" городах

В свою очередь, Минприроды Омской области в среду сообщило журналистам, что вероятным источником загрязнения воздуха является предприятие, имеющее гальваническое производство. Министерство уже определило перечень предприятий, в выбросах которых присутствует это вещество и которые находятся в радиусе 5 километров от постов, зарегистрировавших превышение ПДК.