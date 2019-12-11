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В жилых домах рядом с МЦД распространят листовки с "Тройкой"
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РИА Новости

В жилых домах рядом с МЦД распространят листовки с "Тройкой"

11:28 11.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКарта "Тройка"
Карта Тройка
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Карта "Тройка". Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 50 тысяч листовок с транспортной картой "Тройка" будут распространены в почтовых ящиках жилых домов вблизи станций МЦД, баланс каждой карты пополнен на 38 рублей, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Ранее сообщалось, что 9 декабря на МЦД включили турникеты на всех станциях и начал действовать платный режим проезда. Пассажиры могут оплатить проезд картой "Тройка" или воспользоваться льготными социальными картами. Пассажирам МЦД доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут.
Запуск обновленной билетной системы на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). 9 декабря 2019
9 декабря, 09:21
Технические вопросы с билетной системой МЦД решены, заявил Ликсутов
"Более 50 тысяч листовок, информирующих о новом виде общественного транспорта – Московских центральных диаметрах, будут распространены в ящиках жилых домов вблизи станций МЦД. С одной стороны листовки размещена информация о тарифах МЦД, а с другой стороны – размещена совмещенная схема метро и первых двух диаметров. Также на листовке приклеена транспортная карта "Тройка" с изображением поезда "Иволга", который курсирует по первым двум диаметрам. На балансе каждой транспортной карты – 38 рублей", - рассказали в пресс-службе.
В дептрансе напомнили, что на МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка".
Границы "Центральной" зоны МЦД-1 проходят от станции "Марк" до "Сетуни", МЦД-2 - в границах станций "Волоколамская" – "Остафьево". За пределами этих станций начнется зона "Пригород", разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" по ней в 2019 году стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД. За границами МЦД начинается "Дальняя" зона, стоимость поездки из "Дальней" зоны складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей.
"Для того чтобы оплатить проезд по МЦД, а также получить бесплатную пересадку на метро и МЦК, необходимо активировать карты "Тройка". Это можно сделать в любой кассе метро. Также активация билета "Кошелек" карты "Тройка" возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль", - добавили в дептрансе, отметив, что все "Тройки", купленные после 21 ноября, уже активированы.
Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время запуска обновленной билетной системы на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). 9 декабря 2019
9 декабря, 08:58
Заммэра Москвы рассказал о росте пассажиропотока на МЦД
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Московские центральные диаметры (МЦД)Московское центральное кольцо (МЦК)РЖДМоскваРоссияОбщество
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