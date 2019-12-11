В жилых домах рядом с МЦД распространят листовки с "Тройкой"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 50 тысяч листовок с транспортной картой "Тройка" будут распространены в почтовых ящиках жилых домов вблизи станций Более 50 тысяч листовок с транспортной картой "Тройка" будут распространены в почтовых ящиках жилых домов вблизи станций МЦД , баланс каждой карты пополнен на 38 рублей, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что 9 декабря на МЦД включили турникеты на всех станциях и начал действовать платный режим проезда. Пассажиры могут оплатить проезд картой "Тройка" или воспользоваться льготными социальными картами. Пассажирам МЦД доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут.

"Более 50 тысяч листовок, информирующих о новом виде общественного транспорта – Московских центральных диаметрах, будут распространены в ящиках жилых домов вблизи станций МЦД. С одной стороны листовки размещена информация о тарифах МЦД, а с другой стороны – размещена совмещенная схема метро и первых двух диаметров. Также на листовке приклеена транспортная карта "Тройка" с изображением поезда "Иволга", который курсирует по первым двум диаметрам. На балансе каждой транспортной карты – 38 рублей", - рассказали в пресс-службе.

В дептрансе напомнили, что на МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка".

Границы "Центральной" зоны МЦД-1 проходят от станции "Марк" до "Сетуни", МЦД-2 - в границах станций "Волоколамская" – "Остафьево". За пределами этих станций начнется зона "Пригород", разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" по ней в 2019 году стоит 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД. За границами МЦД начинается "Дальняя" зона, стоимость поездки из "Дальней" зоны складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей.

"Для того чтобы оплатить проезд по МЦД, а также получить бесплатную пересадку на метро и МЦК, необходимо активировать карты "Тройка". Это можно сделать в любой кассе метро. Также активация билета "Кошелек" карты "Тройка" возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль", - добавили в дептрансе, отметив, что все "Тройки", купленные после 21 ноября, уже активированы.