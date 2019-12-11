Липецкий учитель получил грант от правительства Москвы за развитие МЭШ

ЛИПЕЦК, 11 дек – РИА Новости. Учителю английского языка липецкой школы № 51 Ольге Клименко вручен грант в размере 50 тысяч рублей от правительства Москвы за разработку электронного образовательного материала для библиотеки Московской электронной школы (МЭШ), которым активно пользуются коллеги, передаёт корреспондент РИА Новости.

Впервые в истории московской электронной школы (МЭШ) обладателями грантов правительства Москвы за вклад в развитие проекта стали учителя из регионов России. Победители станут известны на открытом селекторном совещании департамента образования и науки столицы 12 декабря. Педагог из Липецка создала сценарий урока "How I spent my summer holidays", который её коллеги использовали 583 раза. Грантов правительства Москвы удостаиваются те российские педагоги, чьи наработки использовались коллегами не менее 500 раз в течение года с момента публикации.

"Подобные проекты очень важны, современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодёжь, способную разбираться в новых технологиях", - отметил РИА Новости глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов

"Московская электронная школа" — мегапроект столичного образования, уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому.

Как сообщили в Департаменте образования и науки столицы, проект МЭШ стартовал в столице в сентябре 2016 года, гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017 года. По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина с 21 марта 2019 года доступ к библиотеке МЭШ, где хранятся все необходимые учебные материалы — сценарии уроков, интерактивные приложения, художественная литература — был открыт для жителей всей России и других стран. С 27 мая этого года у каждого пользователя Интернет появилась возможность создания собственных материалов в библиотеке МЭШ и получения гранта за вклад в развитие проекта. Так, учителя независимо от места проживания получили возможность не только использовать уже имеющиеся материалы московских коллег и делиться своими наработками с педагогами из других городов и стран.