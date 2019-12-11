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Липецкая область
2019-12-11T13:10+0300
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Липецкий учитель получил грант от правительства Москвы за развитие МЭШ
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РИА Новости

Липецкий учитель получил грант от правительства Москвы за развитие МЭШ

11:26 11.12.2019 (обновлено: 13:10 11.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 11 дек – РИА Новости. Учителю английского языка липецкой школы № 51 Ольге Клименко вручен грант в размере 50 тысяч рублей от правительства Москвы за разработку электронного образовательного материала для библиотеки Московской электронной школы (МЭШ), которым активно пользуются коллеги, передаёт корреспондент РИА Новости.
Впервые в истории московской электронной школы (МЭШ) обладателями грантов правительства Москвы за вклад в развитие проекта стали учителя из регионов России. Победители станут известны на открытом селекторном совещании департамента образования и науки столицы 12 декабря. Педагог из Липецка создала сценарий урока "How I spent my summer holidays", который её коллеги использовали 583 раза. Грантов правительства Москвы удостаиваются те российские педагоги, чьи наработки использовались коллегами не менее 500 раз в течение года с момента публикации.
"Подобные проекты очень важны, современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодёжь, способную разбираться в новых технологиях", - отметил РИА Новости глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
"Московская электронная школа" — мегапроект столичного образования, уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому.
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Как сообщили в Департаменте образования и науки столицы, проект МЭШ стартовал в столице в сентябре 2016 года, гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017 года. По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина с 21 марта 2019 года доступ к библиотеке МЭШ, где хранятся все необходимые учебные материалы — сценарии уроков, интерактивные приложения, художественная литература — был открыт для жителей всей России и других стран. С 27 мая этого года у каждого пользователя Интернет появилась возможность создания собственных материалов в библиотеке МЭШ и получения гранта за вклад в развитие проекта. Так, учителя независимо от места проживания получили возможность не только использовать уже имеющиеся материалы московских коллег и делиться своими наработками с педагогами из других городов и стран.
На сегодняшний день 4 тысячи человек из регионов РФ являются зарегистрированными пользователями библиотеки. Российскими учителями создано уже более 9 тысяч электронных материалов, опубликовано в общем доступе 563 материала (из них 524 атомика, 18 сценариев уроков, 20 тестов и одно электронное учебное пособие).
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Липецкая областьИгорь АртамоновОбразование - ОбществоОбщество
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