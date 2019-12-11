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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T11:26+0300
https://ria.ru/20191211/1562247055.html
Иран не получил приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле
https://cdn21.img.ria.ru/images/148842/50/1488425026_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_159d539d0a58a57023bb103a70e6a97d.jpg
РИА Новости

Иран не получил приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле

11:26 11.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВиды Стамбула
Виды Стамбула
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Виды Стамбула. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 11 дек – РИА Новости. Иран не приглашён на саммит по Сирии, запланированный в Стамбуле в феврале 2020 года, заявил журналистам старший помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.
"Это четырёхсторонний саммит: Турция, Германия, Франция и Великобритания. Иран не приглашён, потому что это саммит между европейскими странами и Турцией, это не связано с Ираном", - сказал он.
Башар Джаафари
Вчера, 09:45
Сирию не пригласили на саммит в Турцию, заявил постпред Джаафари
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о намеченном в Стамбуле в феврале саммите по Сирии с участием глав Турции, ФРГ, Франции и Великобритании.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
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Война в СирииНур-СултанМИД ИранаСирияВ мире
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