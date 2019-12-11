Российские муфтии приняли участие в Первом форуме исламской молодежи

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Представители российской уммы (общины) - первый замглавы Совета муфтиев России Рушан Аббясов и зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов приняли участие в Первом международном молодежном мусульманском форуме в Абу-Даби.
"В своем выступлении я отметил, что глобальные изменения начинаются с изменения самого себя. Настоящий лидер должен всегда должен быть на пути саморазвития и самосовершенствования", - сообщил РИА Новости Ильдар Аляутдинов.
Также муфтий Москвы обратил внимание участников форума на проблемы интеграции и ассимиляции мусульман.
"Важно уметь разделять эти два понятия. Интеграция не должна стать причиной ассимиляции, когда человек утрачивает свои отличительные черты, растворяется в чужой культуре", - сказал Аляутдинов. Он также добавил, что братство, взаимопомощь и взаимоуважение должны быть неотъемлемой частью мусульманской уммы.
Молодежный форум собрал более 250 делегатов со всего мира, среди которых известные богословы, политики, ученые и бизнесмены.
В течение двух дней участники обсудили различные темы, в том числе, межконфессиональная практика и социальная интеграция, новая эпоха медиа, исламские финансы и воспитание детей.
Организатором форума выступает Всемирный совет мусульманских общин.