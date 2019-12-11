Российские муфтии приняли участие в Первом форуме исламской молодежи

Туристы у входа в мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Представители российской уммы (общины) - первый замглавы Совета муфтиев России Рушан Аббясов и зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов приняли участие в Первом международном молодежном мусульманском форуме в Абу-Даби.

"В своем выступлении я отметил, что глобальные изменения начинаются с изменения самого себя. Настоящий лидер должен всегда должен быть на пути саморазвития и самосовершенствования", - сообщил РИА Новости Ильдар Аляутдинов.

Также муфтий Москвы обратил внимание участников форума на проблемы интеграции и ассимиляции мусульман.

"Важно уметь разделять эти два понятия. Интеграция не должна стать причиной ассимиляции, когда человек утрачивает свои отличительные черты, растворяется в чужой культуре", - сказал Аляутдинов. Он также добавил, что братство, взаимопомощь и взаимоуважение должны быть неотъемлемой частью мусульманской уммы.

Молодежный форум собрал более 250 делегатов со всего мира, среди которых известные богословы, политики, ученые и бизнесмены.

В течение двух дней участники обсудили различные темы, в том числе, межконфессиональная практика и социальная интеграция, новая эпоха медиа, исламские финансы и воспитание детей.