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Религия и мировоззрение
2019-12-11T11:26+0300
https://ria.ru/20191211/1562247028.html
Российские муфтии приняли участие в Первом форуме исламской молодежи
https://cdn21.img.ria.ru/images/155986/58/1559865876_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_9a52dfbb7b25d4d135c5ae68fb288d4d.jpg
РИА Новости

Российские муфтии приняли участие в Первом форуме исламской молодежи

11:26 11.12.2019
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© РИА Новости / Людмила ТитоваТуристы у входа в мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ
Туристы у входа в мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ
© РИА Новости / Людмила Титова
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Представители российской уммы (общины) - первый замглавы Совета муфтиев России Рушан Аббясов и зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов приняли участие в Первом международном молодежном мусульманском форуме в Абу-Даби.
"В своем выступлении я отметил, что глобальные изменения начинаются с изменения самого себя. Настоящий лидер должен всегда должен быть на пути саморазвития и самосовершенствования", - сообщил РИА Новости Ильдар Аляутдинов.
Также муфтий Москвы обратил внимание участников форума на проблемы интеграции и ассимиляции мусульман.
"Важно уметь разделять эти два понятия. Интеграция не должна стать причиной ассимиляции, когда человек утрачивает свои отличительные черты, растворяется в чужой культуре", - сказал Аляутдинов. Он также добавил, что братство, взаимопомощь и взаимоуважение должны быть неотъемлемой частью мусульманской уммы.
Молодежный форум собрал более 250 делегатов со всего мира, среди которых известные богословы, политики, ученые и бизнесмены.
В течение двух дней участники обсудили различные темы, в том числе, межконфессиональная практика и социальная интеграция, новая эпоха медиа, исламские финансы и воспитание детей.
Организатором форума выступает Всемирный совет мусульманских общин.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовИльдар АляутдиновМоскваРоссия
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