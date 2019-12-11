Уссурийск не согласен с последним местом в рейтинге комфортных городов

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Власти Уссурийска попросили институт территориального развития "Урбаника" уточнить критерии рейтинга комфортных для жизни населенных пунктов РФ, где приморский город занял последнюю строчку, так как не согласны с результатами этих исследований.
Ранее издание РБК опубликовало результаты исследовании института территориального развития "Урбаника" о самых комфортных и доступных для жизни городах России. Возглавил список Краснодар, замыкает его Уссурийск. Эту позицию приморского города авторы рейтинга объясняют невысоким доходом местных жителей, не очень дешевым жильем, малым числом торговых центров и низким оборотом розничной торговли.
В пресс-службе администрации Уссурийска РИА Новости сообщили, что власти города официально запросили институт "Урбаника" для уточнения данных по критериям, которые легли в основу рейтинга.
"Мы официально запросили рейтинг. Будем работать с показателями. На наш взгляд, они не характеризуют то, что происходит на нашей территории. Обеспеченность стационарными торговыми объектами у нас составляет 133% от норматива. Всего у нас в розничной торговле 794 магазина, включая супермаркеты, гипермаркеты, универмаги, торговые центры и торговые комплексы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, оборот розничной торговли в Уссурийске в прошлом году составил 2,758 миллиона рублей - это один из самых высоких в Приморье показателей, не считая Владивостока.
"От общего оборота региона это 3,3%", - отметил собеседник.