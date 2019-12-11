Уссурийск не согласен с последним местом в рейтинге комфортных городов

В пресс-службе администрации Уссурийска РИА Новости сообщили, что власти города официально запросили институт "Урбаника" для уточнения данных по критериям, которые легли в основу рейтинга.

"Мы официально запросили рейтинг. Будем работать с показателями. На наш взгляд, они не характеризуют то, что происходит на нашей территории. Обеспеченность стационарными торговыми объектами у нас составляет 133% от норматива. Всего у нас в розничной торговле 794 магазина, включая супермаркеты, гипермаркеты, универмаги, торговые центры и торговые комплексы", - сказал собеседник агентства.