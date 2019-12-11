В Екатеринбурге увеличилась площадь пожара на лакокрасочном заводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Площадь пожара на территории Уральского завода лакокрасочных изделий возросла до 800 квадратных метров, есть угроза обрушения кровли, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что произошло возгорание разлитой на заводе краски на площади 600 "квадратов".
"Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Существует угроза обрушения кровли ангара. На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации вредных веществ", - говорится в сообщении.
К месту ЧП направлены дополнительные силы и средства. В ликвидации пожара задействованы 83 единицы специальной техники и 26 человек личного состава. Уточняется, что информации о пострадавших не поступало.