В Екатеринбурге увеличилась площадь пожара на лакокрасочном заводе

Ранее сообщалось, что произошло возгорание разлитой на заводе краски на площади 600 "квадратов".

"Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Существует угроза обрушения кровли ангара. На месте работает передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации вредных веществ", - говорится в сообщении.

К месту ЧП направлены дополнительные силы и средства. В ликвидации пожара задействованы 83 единицы специальной техники и 26 человек личного состава. Уточняется, что информации о пострадавших не поступало.