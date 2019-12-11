При взрыве в Афганистане пострадали пятеро грузинских военных

ТБИЛИСИ, 11 дек – РИА Новости. Пять грузинских военных пострадали в Пять грузинских военных пострадали в Афганистане в результате подрыва автомобиля в районе Баграм, сообщила пресс-служба министерства обороны Грузии.

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с авиабазой НАТО в провинции Парван в среду утром. Кроме того, неизвестные нападавшие устроили перестрелку. Как сообщил официальный представитель миссии НАТО в стране, атака была нацелена на больницу, строящуюся недалеко от военной базы. По его словам, вооруженные силы Афганистана и союзников отразили нападение без потерь.

"В результате нападения незначительно пострадали пять грузинских военнослужащих. Состояние здоровья капралов Гурама Мурадашвили, Сосо Квиникадзе, Романа Гиунашвили, рядового Ильи Такадзе и младшего сержанта Давида Бахураули 12-го батальона Сил обороны Грузии стабильное. Их госпитализация не понадобилась. Несмотря на легкие травмы, они продолжают участие в операциях по ликвидации террористов вместе с коалиционными силами", - говорится в сообщении Минобороны.

Грузинский Центр управления оборонными силами работает в чрезвычайном режиме. Министр обороны Ираклий Гарибашвили и командующий оборонными силами Владимир Чачибая следят за развитием событий.