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Россия рассмотрит возможность поставки Пакистану 16 самолетов SSJ100
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РИА Новости

Россия рассмотрит возможность поставки Пакистану 16 самолетов SSJ100

11:14 11.12.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивСамолет Sukhoi Superjet-100
Самолет Sukhoi Superjet-100
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Самолет Sukhoi Superjet-100. Архивное фото
ИСЛАМАБАД, 11 дек - РИА Новости. Россия рассматривает возможность поставки пакистанской Pakistan Air от 6 до 16 самолетов SSJ100, переговоры продолжатся в 2020 году, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Взаимодействуем напрямую с авиакомпанией Pakistan Air, у нас параллельно ведутся переговоры с этой компанией, мы договорились, что в январе будет продолжена работа с учетом того, что мы должны с коллегами совместно обсчитать маршрутную сетку. Речь идет о возможности поставки от 6 до 16 SSJ100", - сказал Мантуров.
"У нас есть для этого все необходимые возможности с точки зрения финансового обеспечения, и возникает вопрос об обслуживании - мы должны будем с коллегами найти решение, на какой базе и при каком количестве самолетов это будет наиболее эффективно", - также продолжил он.
Отвечая на вопрос о сроках, когда может быть принято решение о поставках, Мантуров отметил, что все будет зависеть от активности сторон переговоров, и за первый квартал следующего года должно сложиться примерное понимание ситуации в этом вопросе.
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Денис МантуровSukhoi SuperjetМинистерство промышленности и торговли РФПакистанРоссияЭкономика
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