Ученый назвал найденный в лесах Малайзии вид клещей в честь Цоя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал найденный в лесах Малайзии новый вид клещей в честь певца Виктора Цоя, сообщает вуз.
Ермилов — один из ведущих специалистов по панцирным клещам-орибатидам в мире и наиболее активно публикующийся зоолог-систематик в России — принимал участие в идентификации почвенных панцирных клещей, собранных в подстилке малазийских лесов научными сотрудниками Института зоологии из Братиславы. Один из найденных видов был ранее не известен науке. Исследователь дал ему название Trachyoribates viktortsoii.
Новый вид панцирных клещей Trachyoribates viktortsoii
"Обитатель подстилки малайзийских лесов был назван в память о советском рок-музыканте, авторе песен и художнике Викторе Цое, чье творчество оказало большое влияние как на российскую культуру, так и на самого ученого, описавшего новый вид", — говорится в сообщении.
Результаты работы опубликованы в журнале Systematic & Applied Acarology.
Как пишет в статье сам автор, музыка Цоя имела для него особое значение и по сей день служит звуковым фоном исследовательской работы.
"Известным людям ставят скульптуры, посвящают песни, в их честь называют детей и домашних любимцев. Дань уважения отдают и ученые-систематики, правда, довольно оригинальным способом: придумывая обнаруженным организмам латинские названия с чьим-нибудь именем <…> Разным членистоногим ученые дали имена Леди Гаги, Шакиры, Анджелины Джоли и многих других известных и ярких личностей", — отметили в университете.