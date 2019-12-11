Ученый назвал найденный в лесах Малайзии вид клещей в честь Цоя

Ермилов — один из ведущих специалистов по панцирным клещам-орибатидам в мире и наиболее активно публикующийся зоолог-систематик в России — принимал участие в идентификации почвенных панцирных клещей, собранных в подстилке малазийских лесов научными сотрудниками Института зоологии из Братиславы. Один из найденных видов был ранее не известен науке. Исследователь дал ему название Trachyoribates viktortsoii.