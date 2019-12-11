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Ученый назвал найденный в лесах Малайзии вид клещей в честь Цоя
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РИА Новости

Ученый назвал найденный в лесах Малайзии вид клещей в честь Цоя

11:12 11.12.2019 (обновлено: 14:46 11.12.2019)
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкСолист рок-группы "Кино" Виктор Цой
Солист рок-группы Кино Виктор Цой
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Солист рок-группы "Кино" Виктор Цой. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал найденный в лесах Малайзии новый вид клещей в честь певца Виктора Цоя, сообщает вуз.
Ермилов — один из ведущих специалистов по панцирным клещам-орибатидам в мире и наиболее активно публикующийся зоолог-систематик в России — принимал участие в идентификации почвенных панцирных клещей, собранных в подстилке малазийских лесов научными сотрудниками Института зоологии из Братиславы. Один из найденных видов был ранее не известен науке. Исследователь дал ему название Trachyoribates viktortsoii.
© Фото : ТюмГУ/Сергей ЕрмиловНовый вид панцирных клещей Trachyoribates viktortsoii
Новый вид панцирных клещей Trachyoribates viktortsoii
© Фото : ТюмГУ/Сергей Ермилов
Новый вид панцирных клещей Trachyoribates viktortsoii

"Обитатель подстилки малайзийских лесов был назван в память о советском рок-музыканте, авторе песен и художнике Викторе Цое, чье творчество оказало большое влияние как на российскую культуру, так и на самого ученого, описавшего новый вид", — говорится в сообщении.

Результаты работы опубликованы в журнале Systematic & Applied Acarology.
Как пишет в статье сам автор, музыка Цоя имела для него особое значение и по сей день служит звуковым фоном исследовательской работы.

"Известным людям ставят скульптуры, посвящают песни, в их честь называют детей и домашних любимцев. Дань уважения отдают и ученые-систематики, правда, довольно оригинальным способом: придумывая обнаруженным организмам латинские названия с чьим-нибудь именем <…> Разным членистоногим ученые дали имена Леди Гаги, Шакиры, Анджелины Джоли и многих других известных и ярких личностей", — отметили в университете.

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