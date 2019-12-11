Китайцы подкармливали разбойничавшего "президентского" тигра из России

"Самый известный — президентский тигр, который много погулял по КНР и "развлекал" местных фермеров, поедая их собак и домашних животных. В первый раз была интересная реакция — китайская сторона не только не пыталась выпроводить тигра на родину, но еще пыталась подкармливать — это же не просто тигр, а тигр, которого выпустил президент России. Такое внимание первых лиц очень положительно сказывается на судьбе наших подопечных", — отметил он.