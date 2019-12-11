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Китайцы подкармливали разбойничавшего "президентского" тигра из России
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РИА Новости

Китайцы подкармливали разбойничавшего "президентского" тигра из России

11:09 11.12.2019 (обновлено: 13:50 11.12.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Елена Закатченко / Тигр Устин в Ростовском зоопарке
Тигр Устин в Ростовском зоопарке
CC BY-SA 4.0 / Елена Закатченко /
Тигр Устин в Ростовском зоопарке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Глава Амурского филиала WWF Петр Осипов рассказал, как жители приграничных районов Китая относились к "президентскому тигру" Устину, который порой нападал на их скот.
По словам Осипова, в рамках программы природоохранного сотрудничества в Северо-Восточной Азии НЕАСПЕК началась работа по подготовке документации о создании международного резервата на Малом Хингане. Эта территория считается перспективным коридором для соединения китайской и российской популяций тигра.
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В этом районе не раз отмечали заходы российских тигров на китайскую территорию, пояснил Осипов.

"Самый известный — президентский тигр, который много погулял по КНР и "развлекал" местных фермеров, поедая их собак и домашних животных. В первый раз была интересная реакция — китайская сторона не только не пыталась выпроводить тигра на родину, но еще пыталась подкармливать — это же не просто тигр, а тигр, которого выпустил президент России. Такое внимание первых лиц очень положительно сказывается на судьбе наших подопечных", — отметил он.

В 2013 году в дальневосточной тайге отловили пятерых ослабевших тигрят. Они получили клички Устин, Кузя, Боря, Светлая и Илона. Позже их выпустили на волю, причем в этом принял участие президент Владимир Путин. На животных надели ошейники, которые позволяют отслеживать их передвижение с помощью спутника.
Так стало известно, что тигры Кузя и Устин ушли из России в Китай, а вскоре вернулись обратно. За время странствий Устин переплывал Амур, побывал на Большом Уссурийском острове, в Хабаровске и в Китае, где нанес ущерб фермерам, нападая на коз и собак. Затем Устина отловили вблизи Хабаровска. Сейчас он живет в зоопарке в Ростове-на-Дону.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты — занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность тигров в России составляет 580-600 особей. Следующий учет хищников планируется провести зимой 2021/2022 годов.
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194311222
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Амурские тигрыВсемирный фонд дикой природыВладимир ПутинКитайРоссияОбщество
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