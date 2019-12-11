Депутаты Мосгордумы почтили минутой молчания память Лужкова

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы почтили минутой молчания память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в начале заседания столичного парламента в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 12 декабря, совершит отпевание экс-мэра Москвы в храме Христа Спасителя. Похоронят Лужкова на Новодевичьем кладбище.
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"Уважаемые коллеги, вчера не стало бывшего мэра Москвы, Юрия Михайловича Лужкова. Предлагаю почтить его память минутой молчания", - сказал председатель МГД Алексей Шапошников, открывая заседание.