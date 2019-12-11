Путин отметил вклад детских омбудсменов в защиту авторитета семьи

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил институт уполномоченных по правам ребенка в РФ с десятилетием, отметив вклад детских омбудсменов в защиту авторитета семьи.
Приветственное слово главы государства на открытии Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ зачитала омбудсмен Анна Кузнецова.
"Созданный в 2009 году институт уполномоченных по правам ребенка реальными инициативами и начинаниями доказал свою востребованность, истинный механизм в защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан нашей страны. За прошедшее время многое сделано для решения серьезных задач в сфере охраны общественного статуса и авторитета семьи, совершенствования нормативно-правовой базы", - говорится в приветствии Путина.
Президент РФ отметил, что сегодня в связи с принятием закона об уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ "благородная миссия по защите детства выходит на новый уровень". Так, в регионах выстраивается работа по улучшению демографической ситуации, формированию эффективной региональной семейной политики, внедряются инновационные подходы к проблемам укрепления и защиты института семьи, созданию современной и безопасной инфраструктуры, нацеленной на "гармоничное развитие подрастающего поколения".
"Хочу подчеркнуть, что деятельность уполномоченных по правам ребенка заслуживает самого искреннего признания и уважения", - отметил Путин в своем приветствии.
Поздравление институту уполномоченных также направили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
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