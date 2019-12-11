РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T11:03+0300
https://ria.ru/20191211/1562245657.html
Путин отметил вклад детских омбудсменов в защиту авторитета семьи
https://cdn23.img.ria.ru/images/156030/05/1560300581_0:113:3077:1844_1036x0_80_0_0_7289e385f8cffbdbcf1871e01526dd78.jpg
РИА Новости

Путин отметил вклад детских омбудсменов в защиту авторитета семьи

11:03 11.12.2019
105
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил институт уполномоченных по правам ребенка в РФ с десятилетием, отметив вклад детских омбудсменов в защиту авторитета семьи.
Приветственное слово главы государства на открытии Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ зачитала омбудсмен Анна Кузнецова.
"Созданный в 2009 году институт уполномоченных по правам ребенка реальными инициативами и начинаниями доказал свою востребованность, истинный механизм в защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан нашей страны. За прошедшее время многое сделано для решения серьезных задач в сфере охраны общественного статуса и авторитета семьи, совершенствования нормативно-правовой базы", - говорится в приветствии Путина.
Президент РФ отметил, что сегодня в связи с принятием закона об уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ "благородная миссия по защите детства выходит на новый уровень". Так, в регионах выстраивается работа по улучшению демографической ситуации, формированию эффективной региональной семейной политики, внедряются инновационные подходы к проблемам укрепления и защиты института семьи, созданию современной и безопасной инфраструктуры, нацеленной на "гармоничное развитие подрастающего поколения".
"Хочу подчеркнуть, что деятельность уполномоченных по правам ребенка заслуживает самого искреннего признания и уважения", - отметил Путин в своем приветствии.
Поздравление институту уполномоченных также направили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
9 декабря, 15:52
Кузнецова призвала вернуть специальность детского психиатра
500002
Обсудить 1
Анна КузнецоваВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВячеслав ВолодинМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Муфтий оценил предполагаемые законодательные изменения в сфере семьи
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о главном направлении в защите прав детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Анну Кузнецову наградили медалью за вклад в укрепление правопорядка
Новые галереи в Музее Леонардо да Винчи в Милане
В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
Рождественская ярмарка в Таллине
Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Более восьми тысяч обращений поступило детскому омбудсмену за год
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья подарит гитару 13-летнему мальчику
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе
Россия вошла в пятерку популярных турнаправлений, заявили в АТОР
Перу
В Перу захватили подлодку с двумя тоннами кокаина на пути в Мексику
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин отметил необходимость сокращения производства пластиковой посуды
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган могут обсудить саммит по Сирии в Турции
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета Победа
Путин выразил надежду, что юбилей Победы пройдет на высоком уровне
Пассажирский самолет в небе
Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов
Студенты сидят за компьютером
Первый этап олимпиады "Я — профессионал" привлек 90 тысяч студентов
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета Победа
Путин призвал не допустить повторения трагедии ВОВ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В грузовике стрелков в Джерси-Сити нашли самодельную бомбу
09:21Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
Лента новостейМолния