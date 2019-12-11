Путин отметил вклад детских омбудсменов в защиту авторитета семьи

"Созданный в 2009 году институт уполномоченных по правам ребенка реальными инициативами и начинаниями доказал свою востребованность, истинный механизм в защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан нашей страны. За прошедшее время многое сделано для решения серьезных задач в сфере охраны общественного статуса и авторитета семьи, совершенствования нормативно-правовой базы", - говорится в приветствии Путина.

Президент РФ отметил, что сегодня в связи с принятием закона об уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ "благородная миссия по защите детства выходит на новый уровень". Так, в регионах выстраивается работа по улучшению демографической ситуации, формированию эффективной региональной семейной политики, внедряются инновационные подходы к проблемам укрепления и защиты института семьи, созданию современной и безопасной инфраструктуры, нацеленной на "гармоничное развитие подрастающего поколения".