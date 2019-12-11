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Туризм
2019-12-11T11:36+0300
https://ria.ru/20191211/1562245388.html
Эксперты рассказали, часто ли путешествуют россияне
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РИА Новости

Эксперты рассказали, часто ли путешествуют россияне

11:36 11.12.2019
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© Depositphotos / michaeljungДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / michaeljung
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Россияне, опрошенные турпоисковиком, рассказали, как часто они путешествовали в 2019 году, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили.
Оказалось, что каждый пятый за последние 12 месяцев ни разу не ездил отдыхать, причем 16 процентов из них такая ситуация устраивает, и они не планируют ничего менять.
Одну-две поезди совершили 42 процента опрошенных, и большинство из них (87 процентов) хотели бы путешествовать в два раза чаще.
Три или четыре тура за год было у 25 процентов респондентов. Причем многие из них (71 процент) считают, что этого мало.
13 процентов пользователей путешествуют больше пяти раз в год. Из них 6,8 процентов совершили более семи поездок.
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