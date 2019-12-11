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В Саратове электричка насмерть сбила девушку в наушниках
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РИА Новости

В Саратове электричка насмерть сбила девушку в наушниках

10:53 11.12.2019 (обновлено: 11:03 11.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЭлектричка
Электричка
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Электричка. Архивное фото
САРАТОВ, 11 дек - РИА Новости. Девушка погибла в среду под колесами электрички в Саратове, когда в наушниках переходила железнодорожные пути на красный свет, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным следствия, около 6.20 (5.20 мск) на 849-м километре перегона станций "Площадь Ленина" - "Молодежная" 29-летняя девушка переходила железную дорогу в установленном для этого месте, но на запрещающий сигнал светофора, поскольку приближался электропоезд сообщением Аткарск - Саратов.
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"Локомотивная бригада, увидев девушку, незамедлительно подала сигналы световые и большой громкости. Девушка продолжала идти, не реагируя на сигналы. Машинист применил экстренное торможение, продолжая подавать сигналы большой громкости, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Местная жительница скончалась на месте происшествия. На ней были надеты наушники", - говорится в сообщении.
Следователи по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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11403026
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СаратовРоссияПроисшествия
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