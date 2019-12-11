Сирийская оппозиция заявила о поддержке турецкой операции в Сирии

НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. Сирийская оппозиция поддерживает операцию "Источник мира", проводимую Турцией на севере САР, сообщил РИА Новости глава делегации оппозиции на переговорах в "астанинском формате" Ахмад Тоаме.
Очередной, 14-й, раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате проходит в Нур-Султане во вторник и среду.
"Мы решительно поддержали операцию "Источник мира", потому что она выполняет стратегические для нас цели по единству сирийских территорий и осуществляет возвращение наибольшего, насколько это возможно, числа сирийских беженцев в районы их проживания. Это само по себе позитивный момент и способствует процессу политического решения и политического перехода в Сирии", - заявил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о ходе работы конституционного комитета, он заявил, что несмотря на сложности, оппозиция настроена оптимистично. Он добавил, что это "осмотрительный оптимизм", но считает, что в конце концов на Дамаск будет оказано сильное давление.
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"Мы встретимся со спецпосланником генсека ООН (Гейром Педерсеном во время переговоров в Нур-Султане - ред.), и конституционный комитет будет одним из поставленных на повестку вопросов", - добавил он.
"Астанинский процесс решительно поддерживает ход работы конституционного комитета в Женеве", - отметил глава делегации.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.