Сирийская оппозиция заявила о поддержке турецкой операции в Сирии

НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. Сирийская оппозиция поддерживает операцию " Сирийская оппозиция поддерживает операцию " Источник мира ", проводимую Турцией на севере САР , сообщил РИА Новости глава делегации оппозиции на переговорах в "астанинском формате" Ахмад Тоаме.

Очередной, 14-й, раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате проходит в Нур-Султане во вторник и среду.

"Мы решительно поддержали операцию "Источник мира", потому что она выполняет стратегические для нас цели по единству сирийских территорий и осуществляет возвращение наибольшего, насколько это возможно, числа сирийских беженцев в районы их проживания. Это само по себе позитивный момент и способствует процессу политического решения и политического перехода в Сирии", - заявил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о ходе работы конституционного комитета, он заявил, что несмотря на сложности, оппозиция настроена оптимистично. Он добавил, что это "осмотрительный оптимизм", но считает, что в конце концов на Дамаск будет оказано сильное давление.

"Мы встретимся со спецпосланником генсека ООН (Гейром Педерсеном во время переговоров в Нур-Султане - ред.), и конституционный комитет будет одним из поставленных на повестку вопросов", - добавил он.

"Астанинский процесс решительно поддерживает ход работы конституционного комитета в Женеве", - отметил глава делегации.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.