РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T10:47+0300
https://ria.ru/20191211/1562244987.html
Сирийская оппозиция заявила о поддержке турецкой операции в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156145/53/1561455359_0:55:3072:1783_1036x0_80_0_0_02025c76c4832d9030febf39268da480.jpg
РИА Новости

Сирийская оппозиция заявила о поддержке турецкой операции в Сирии

10:47 11.12.2019
945
© AP Photo / Lefteris PitarakisКонтролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. Сирийская оппозиция поддерживает операцию "Источник мира", проводимую Турцией на севере САР, сообщил РИА Новости глава делегации оппозиции на переговорах в "астанинском формате" Ахмад Тоаме.
Очередной, 14-й, раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате проходит в Нур-Султане во вторник и среду.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
9 декабря, 14:21Война в Сирии
Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
"Мы решительно поддержали операцию "Источник мира", потому что она выполняет стратегические для нас цели по единству сирийских территорий и осуществляет возвращение наибольшего, насколько это возможно, числа сирийских беженцев в районы их проживания. Это само по себе позитивный момент и способствует процессу политического решения и политического перехода в Сирии", - заявил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о ходе работы конституционного комитета, он заявил, что несмотря на сложности, оппозиция настроена оптимистично. Он добавил, что это "осмотрительный оптимизм", но считает, что в конце концов на Дамаск будет оказано сильное давление.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
9 декабря, 22:33Война в Сирии
Эрдоган оценил ситуацию на севере Сирии
"Мы встретимся со спецпосланником генсека ООН (Гейром Педерсеном во время переговоров в Нур-Султане - ред.), и конституционный комитет будет одним из поставленных на повестку вопросов", - добавил он.
"Астанинский процесс решительно поддерживает ход работы конституционного комитета в Женеве", - отметил глава делегации.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
9 декабря, 17:40Война в Сирии
Турция начала работу по размещению беженцев на севере Сирии
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
420106
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииГейр ПедерсенТурцияСирияООНВ мире
Рекомендуем
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
Операция Турции в Сирии ведет к тюркизации региона, заявил Джаафари
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Россия не получала приглашение на саммит по Сирии в Турции
Башар Джаафари
Сирию не пригласили на саммит в Турцию, заявил постпред Джаафари
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
В Турции назвали условие, при котором поддержат план НАТО по Балтике
Виды Стамбула
Иран не получил приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле
Башар Аль-Джаафари
Дамаск намерен вернуть контроль над сирийской территорией, занятой США
Истребитель ВВС США F-16 на авиабазе Инджирлик в Турции
Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае санкций
Житель Ракки, чей дом был разрушен в ходе боев между войсками международной коалиции и террористами. 15 октября 2018
Сирийский Дрезден. Зачем российские военные вошли в бывшую столицу ИГ*
Автодорога в Сирии
В Сирии трассу "М-4" открыли для транспорта
Анатолий Гриценко
В Госдуме назвали суд над экс-главой минобороны Украины показательным
Сирийские военные
Сирийская армия сбила боевой беспилотник террористов на западе Хамы
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Турция начала работу по размещению беженцев на севере Сирии
Нур-Султан
Следующая встреча в "астанинском" формате по Сирии состоится в марте
Президент Сирии Башар Асад
Асад рассказал, что привело к войне в Сирии
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Лаврентьев рассказал, как можно интегрировать курдов в сирийскую армию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В грузовике стрелков в Джерси-Сити нашли самодельную бомбу
09:21Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
Лента новостейМолния