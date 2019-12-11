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Губернатор Приамурья подарит гитару 13-летнему мальчику
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РИА Новости

Губернатор Приамурья подарит гитару 13-летнему мальчику

10:46 11.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в Instagram, что выступит Дедом Морозом для 13-летнего мальчика Вани, глава региона подарит ему гитару.
Елку с письмами-пожеланиями воспитанников детских домов установили в правительстве Приамурья, во вторник ее временно перенесли в общественно-культурный центр Благовещенска, где губернатор выступил с докладом об итогах 2019 года.
"Все письма с пожеланиями ребят разобрали коллеги. Это значит, что у каждого ребенка будет подарок на Новый год. У меня письмо от 13-летнего Вани из Тынды. Он мечтает о том, чтобы ему на Новый год подарили гитару. С удовольствием сделаю!" - написал Орлов.
Как уточняется на сайте правительства Приамурья, Ваня находится в тындинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
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Благотворительная акция "Елка желаний" проходит в Приамурье по инициативе губернатора второй год, в прошлом году Орлов исполнил новогодние желания двух воспитанников детских домов: подарил игру "Монополия" девочке из Поярковского центра "Доверие" и полицейскую машину на пульте управления мальчику из белогорского центра "Радуга". В этом году свои пожелания Деду Морозу написали 532 ребенка из 22 социальных учреждений области.
В 2018 году писем на елке было меньше - 230, все пожелания тогда исполнили члены правительства Приамурья, депутаты амурского парламента, главы муниципалитетов, сотрудники органов исполнительной власти и журналисты.
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Новый год—2020Василий ОрловДед МорозАмурская областьОбщество
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