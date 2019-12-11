Тулеев назвал Лужкова "державной глыбой" и политическим учителем

"Для меня фигура Юрия Михайловича - это державная глыба, политик с большой буквы, который заботился не только о Москве, но и о многих регионах, в том числе о нашем шахтерском крае. В тяжёлое забастовочное время, когда шахтеры стучали касками по рельсам и перед Белым домом, он сам приезжал в Кузбасс, тревожась за обстановку, и своим участием, советом оказывал поддержку", - говорится в телеграмме.