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В Краснодаре задерживают и отменяют авиарейсы из-за тумана
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РИА Новости

В Краснодаре задерживают и отменяют авиарейсы из-за тумана

10:40 11.12.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСамолет во время посадки
Самолет во время посадки
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Самолет во время посадки. Архивное фото
СОЧИ, 11 дек - РИА Новости. Сильный туман в Краснодаре стал причиной задержки девяти авиарейсов на вылет и пяти на прилет, а также отмены двух рейсов в аэропорту краевой столицы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Во вторник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждало о сильном тумане в краевой столице. Непогода повлияла на работу международного аэропорта Краснодар
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"На вылет задержано девять рейсов: четыре рейса в Москву авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines и Utair. Также изменено время вылета рейсов в Белград авиакомпании Air Serbia, Екатеринбург авиакомпании "Победа", Минск авиакомпании Belavia, Стамбул авиакомпании Pegasus Airlines, Тюмень авиакомпании "Азимут", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также пять воздушных судов, следующих в Краснодар, были перенаправлены на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Трабзон. Рейс авиакомпании "Турецкие Авиалинии" в Стамбул, и один рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Москву - отменены. Рейс 536 в Москву авиакомпании Utair будет выполняться из Анапы.
"С пассажирами работают представители авиакомпаний. Улучшение метеоусловий ожидается к 11:00", - говорится в сообщении.
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