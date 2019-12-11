В Краснодаре задерживают и отменяют авиарейсы из-за тумана

СОЧИ, 11 дек - РИА Новости. Сильный туман в Сильный туман в Краснодаре стал причиной задержки девяти авиарейсов на вылет и пяти на прилет, а также отмены двух рейсов в аэропорту краевой столицы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Во вторник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждало о сильном тумане в краевой столице. Непогода повлияла на работу международного аэропорта Краснодар

"На вылет задержано девять рейсов: четыре рейса в Москву авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines и Utair. Также изменено время вылета рейсов в Белград авиакомпании Air Serbia, Екатеринбург авиакомпании "Победа", Минск авиакомпании Belavia, Стамбул авиакомпании Pegasus Airlines, Тюмень авиакомпании "Азимут", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также пять воздушных судов, следующих в Краснодар, были перенаправлены на запасные аэродромы в Анапу, Ростов-на-Дону и Трабзон. Рейс авиакомпании "Турецкие Авиалинии" в Стамбул, и один рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Москву - отменены. Рейс 536 в Москву авиакомпании Utair будет выполняться из Анапы.