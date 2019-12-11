Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае санкций

"Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик (американская база на юге Турции. — Прим. ред.) и Кюреджик (на юго-востоке Турции. — Прим. ред.)", — сказал глава ведомства в эфире телеканала A Haber .

"США на все наши предложения отвечают отказом. Нужно понимать, что при настаивании на своем никуда прийти нельзя. Если США будут относиться положительно, то мы ответим тем же. Но если мы не сможем купить F-35, значит, будем искать альтернативу. Это может быть и российский рынок, и любой другой", — добавил министр.