Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае санкций

АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Если Вашингтон введет против Анкары санкции из-за покупки российских систем ПВО С-400, Турция примет ответные меры, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик (американская база на юге Турции. — Прим. ред.) и Кюреджик (на юго-востоке Турции. — Прим. ред.)", — сказал глава ведомства в эфире телеканала A Haber.
Кроме того, подчеркнул Чавушоглу, Турция рассматривает российские истребители как альтернативу американским самолетам F-35, если Соединенные Штаты откажутся от поставок.
"США на все наши предложения отвечают отказом. Нужно понимать, что при настаивании на своем никуда прийти нельзя. Если США будут относиться положительно, то мы ответим тем же. Но если мы не сможем купить F-35, значит, будем искать альтернативу. Это может быть и российский рынок, и любой другой", — добавил министр.
Поставки С-400
Москва и Анкара подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Соглашение предполагает также опцион еще на один полковой комплект.
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