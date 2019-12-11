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Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае санкций
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РИА Новости

Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае санкций

10:40 11.12.2019 (обновлено: 20:14 11.12.2019)
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© AFP 2019 / U.S. Air ForceИстребитель ВВС США F-16 на авиабазе Инджирлик в Турции
Истребитель ВВС США F-16 на авиабазе Инджирлик в Турции
© AFP 2019 / U.S. Air Force
Истребитель ВВС США F-16 на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Если Вашингтон введет против Анкары санкции из-за покупки российских систем ПВО С-400, Турция примет ответные меры, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик (американская база на юге Турции. — Прим. ред.) и Кюреджик (на юго-востоке Турции. — Прим. ред.)", — сказал глава ведомства в эфире телеканала A Haber.

Кроме того, подчеркнул Чавушоглу, Турция рассматривает российские истребители как альтернативу американским самолетам F-35, если Соединенные Штаты откажутся от поставок.
"США на все наши предложения отвечают отказом. Нужно понимать, что при настаивании на своем никуда прийти нельзя. Если США будут относиться положительно, то мы ответим тем же. Но если мы не сможем купить F-35, значит, будем искать альтернативу. Это может быть и российский рынок, и любой другой", — добавил министр.

Поставки С-400

Москва и Анкара подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Соглашение предполагает также опцион еще на один полковой комплект.
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Поставки, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские комплексы встанут на вооружение в апреле 2020 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки.
Ранее Чавушоглу заявил, что покупка российских зенитных комплексов С-400 — это не политический вопрос, поскольку Турция до этого обращалась к США и Франции с предложением приобрести у них системы ПВО, но они не согласились.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
26 ноября, 01:27
В США обвинили Турцию в пересечении "красной линии" из-за С-400
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Обсудить 49
Мевлют ЧавушоглуВооруженные силы СШАС-400 «Триумф»F-35ИнджирликТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Турки продолжают торговаться))) В этом деле им нет равных. Купили за Российский кредит С-400, теперь торгуются с США , почем будет стоить отказ от С-400 )))
11 декабря, 11:14
ggosp2001
38820056
А разве так можно?Американцы к такому не готовы.
11 декабря, 11:22
врвалерий растворов
48420002
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