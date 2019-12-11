Больше половины из окруживших чукотское село белых медведей ушли

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Больше половины белых медведей, которые бродили у села Рыркайпий на Больше половины белых медведей, которые бродили у села Рыркайпий на Чукотке из-за позднего становления льда, ушли от населенного пункта, сообщила РИА Новости руководитель сельского "Медвежьего патруля" Татьяна Миненко.

Слишком теплая погода и отсутствие льда на побережье привели к тому, что около 60 белых медведей не могли покинуть окрестности села Рыркайпий. Патрули объезжают поселок, дежурят около детского сада и школы. Все общественные мероприятия в поселке отменены. В Гидрометцентре сообщали, что лед, по которому медведи смогут уйти от поселка, вероятно, установится 11 декабря. В прошлом году у села бродили 28 медведей.

"Лед начал становиться, но у нас нулевая температура. При этом медведей стало меньше. Через бинокль смотрела, их было 26 - то есть ушло больше половины. Они уходят по берегу подальше от села, им же тоже тут неспокойно", - сказал Миненко.

Она отметила, что обстановка в селе спокойная, инцидентов не было.