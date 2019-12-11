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Больше половины из окруживших чукотское село белых медведей ушли
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РИА Новости

Больше половины из окруживших чукотское село белых медведей ушли

10:39 11.12.2019
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© Фото : пресс-служба WWF РоссииБелые медведи у поселка Рыркайпий на Чукотке
Белые медведи у поселка Рыркайпий на Чукотке
© Фото : пресс-служба WWF России
Белые медведи у поселка Рыркайпий на Чукотке
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Больше половины белых медведей, которые бродили у села Рыркайпий на Чукотке из-за позднего становления льда, ушли от населенного пункта, сообщила РИА Новости руководитель сельского "Медвежьего патруля" Татьяна Миненко.
Слишком теплая погода и отсутствие льда на побережье привели к тому, что около 60 белых медведей не могли покинуть окрестности села Рыркайпий. Патрули объезжают поселок, дежурят около детского сада и школы. Все общественные мероприятия в поселке отменены. В Гидрометцентре сообщали, что лед, по которому медведи смогут уйти от поселка, вероятно, установится 11 декабря. В прошлом году у села бродили 28 медведей.
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"Лед начал становиться, но у нас нулевая температура. При этом медведей стало меньше. Через бинокль смотрела, их было 26 - то есть ушло больше половины. Они уходят по берегу подальше от села, им же тоже тут неспокойно", - сказал Миненко.
Она отметила, что обстановка в селе спокойная, инцидентов не было.
Рыркайпий - национальное чукотское село в Иультинском районе. Расположено у мыса Кожевникова, который считается "медвежьим" местом: с 2007 года из-за глобальных климатических изменений практически каждую осень на нем формируется самое западное лежбище тихоокеанских моржей, порой их число достигает десятков тысяч. Это привлекает белых медведей, они могут надолго задерживаться рядом с селом. В конце сентября этого года несколько тысяч моржей заняли восточное побережье мыса Кожевникова.
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ЧукоткаОбщество
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