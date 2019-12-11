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Число пострадавших в массовом ДТП у Владивостока выросло до 12 человек
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РИА Новости

Число пострадавших в массовом ДТП у Владивостока выросло до 12 человек

10:36 11.12.2019 (обновлено: 18:08 11.12.2019)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Число пострадавших в массовом ДТП в пригороде Владивостока увеличилось до 12 человек, двое их них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения Приморья.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
В среду утром в районе 9 километра автодороги Хабаровск-Владивосток - посёлок Новый - Де-Фриз произошло массовое ДТП, в котором получили повреждения 48 автомашин. Движение по этой трассе в сторону Владивостока временно закрыто.
"Всего врачи осмотрели 48 человек. У десяти - легкие травмы: ушибы, ссадины. Двое госпитализированы, один в средней степени тяжести, второй - в тяжелом состоянии", - сказал собеседник.
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ХабаровскВладивостокПроисшествия
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