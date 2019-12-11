СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского "шамана"

ЯКУТСК, 11 дек – РИА Новости. В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева

Информация распространилась в социальных сетях: согласно ней, Габышев при задержании во вторник самодельным мечом якобы порвал одежду одному из силовиков.

"Информация о возбуждении дела в отношении самопровозглашенного "шамана" Александра Габышева по статье 318 УК РФ - о насилии над представителем власти - не соответствует действительности", - заявила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления по Якутии Надежда Дворецкая.

При этом неясно, с чем связано его вчерашнее задержание на одной из автодорог Якутии. До этого против Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.

Изначально его задержали в середине сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал", когда он держал путь в Москву . На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. Распространилась информация, что экспертиза признала его невменяемым, однако защита эти утверждения опровергла.