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СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского "шамана"
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РИА Новости

СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского "шамана"

10:33 11.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Александр Габышев. Архивное фото
ЯКУТСК, 11 дек – РИА Новости. В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
Информация распространилась в социальных сетях: согласно ней, Габышев при задержании во вторник самодельным мечом якобы порвал одежду одному из силовиков.
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10 декабря, 13:16
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"Информация о возбуждении дела в отношении самопровозглашенного "шамана" Александра Габышева по статье 318 УК РФ - о насилии над представителем власти - не соответствует действительности", - заявила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления по Якутии Надежда Дворецкая.
При этом неясно, с чем связано его вчерашнее задержание на одной из автодорог Якутии. До этого против Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.
Изначально его задержали в середине сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал", когда он держал путь в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. Распространилась информация, что экспертиза признала его невменяемым, однако защита эти утверждения опровергла.
Зал судебных заседаний
3 декабря, 16:14
ВС Якутии отклонил жалобу защиты "шамана" Габышева о незаконности дела
Недавно Габышев, по словам адвокатов, вновь отправился в российскую столицу. Статус подозреваемого этому не помеха – как объяснила защита, выезжать за пределы Якутска ему могли бы запретить, если бы предъявили обвинение не позднее 10 суток с момента избрания меры пресечения, но этого не произошло.
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Александр Габышев (якутский шаман)Следственный комитет РФРоссияЯкутскПроисшествия
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