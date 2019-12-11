СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского "шамана"

ЯКУТСК, 11 дек – РИА Новости. В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
Информация распространилась в социальных сетях: согласно ней, Габышев при задержании во вторник самодельным мечом якобы порвал одежду одному из силовиков.
10 декабря, 13:16В Якутске задержали члена отряда "шамана" Габышева, заявил адвокат
"Информация о возбуждении дела в отношении самопровозглашенного "шамана" Александра Габышева по статье 318 УК РФ - о насилии над представителем власти - не соответствует действительности", - заявила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления по Якутии Надежда Дворецкая.
При этом неясно, с чем связано его вчерашнее задержание на одной из автодорог Якутии. До этого против Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.
Изначально его задержали в середине сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал", когда он держал путь в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. Распространилась информация, что экспертиза признала его невменяемым, однако защита эти утверждения опровергла.
Недавно Габышев, по словам адвокатов, вновь отправился в российскую столицу. Статус подозреваемого этому не помеха – как объяснила защита, выезжать за пределы Якутска ему могли бы запретить, если бы предъявили обвинение не позднее 10 суток с момента избрания меры пресечения, но этого не произошло.