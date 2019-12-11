Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Крупнейшие игроки платежного рынка предложили упростить идентификацию владельцев электронных кошельков в РФ, например, узаконив ее прохождение по паспорту и водительскому удостоверению, номеру мобильного телефона или через Единую биометрическую систему, говорится в совместном заявлении Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, Qiwi, WebMoney и РНКО "Единая касса". Крупнейшие игроки платежного рынка предложили упростить идентификацию владельцев электронных кошельков в РФ, например, узаконив ее прохождение по паспорту и водительскому удостоверению, номеру мобильного телефона или через Единую биометрическую систему, говорится в совместном заявлении Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, "Яндекс.Денег"

Электронные кошельки играют заметную роль в развитии банковского рынка, обращают внимание члены ассоциации. Несмотря на это, недавно возможности неидентифицированных кошельков были ограничены: текущая редакция Федерального закона № 161-ФЗ запрещает снятие наличных в пределах допустимых ранее 5 тысяч рублей, а также постепенно вводит ограничения на пополнение неперсонифицированных кошельков наличными, напоминают они.

Чтобы снизить негативное влияние принятых решений на граждан и бизнес, участники ассоциации выступили с предложениями по упрощению идентификации владельцев электронных кошельков. В частности, они считают целесообразным "идентифицировать кошельки по данным от организаций, на деятельность которых распространяется Федеральный закон № 115-ФЗ, не заключая с ними договор. Например, по номеру сотового телефона с последующей верификацией владельца через оператора сотовой связи, который обязан проверять данные абонента, оформляя сим-карту".

Кроме того, они предлагают узаконить проведение упрощенной идентификации россиян по паспорту и водительскому удостоверению, которое у многих граждан чаще под рукой, чем требуемый сейчас второй документ — ИНН, СНИЛС или ОМС. Также они считают возможным разрешить упрощенную идентификацию для нерезидентов и проходить идентификацию через Единую биометрическую систему - сейчас такая возможность есть только у клиентов банков для открытия счета или получения кредита. Предлагаемые изменения сделают процедуру идентификации более простой, а значит, снизят барьеры к ее прохождению и сведут к минимуму долю анонимных клиентов, указали в "Яндекс.Деньги". В сервисе на них приходится около 10% платежей.

Данные предложения были направлены в ЦБ, и участники платежного рынка надеются, что регулятор пойдет им навстречу, сообщил РИА Новости глава ассоциации Виктор Достов. По его словам, возможный среднесрочный эффект - примерно 10 миллионов дополнительных идентифицированных кошельков. Комментируя упрощенную идентификацию для нерезидентов, Достов пояснил, что при этом важно разделять таких пользователей на тех, кто находится за рубежом, и владельцев кошельков, легально находящихся в России.