Смертность на российских дорогах за год снизилась на 8%

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В России с начала года произошло более 152 тысяч ДТП, в которых погибло 15,6 тысячи человек - на 8% меньше по сравнению с 2018 годом, сообщил замначальника В России с начала года произошло более 152 тысяч ДТП, в которых погибло 15,6 тысячи человек - на 8% меньше по сравнению с 2018 годом, сообщил замначальника Госавтоинспекции России Олег Понарьин.

"В настоящее время, буквально на сегодняшний день, в нашей стране зафиксировано чуть больше 152 тысяч ДТП. Это на 3,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Понарьин в среду на пресс-конференции.

По его словам, в этих ДТП получили травмы 195 тысяч человек, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 2,5%. На дорогах погибло 15,6 тысячи участников аварий - снижение на 8%.