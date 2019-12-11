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Смертность на российских дорогах за год снизилась на 8%
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РИА Новости

Смертность на российских дорогах за год снизилась на 8%

10:30 11.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В России с начала года произошло более 152 тысяч ДТП, в которых погибло 15,6 тысячи человек - на 8% меньше по сравнению с 2018 годом, сообщил замначальника Госавтоинспекции России Олег Понарьин.
"В настоящее время, буквально на сегодняшний день, в нашей стране зафиксировано чуть больше 152 тысяч ДТП. Это на 3,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Понарьин в среду на пресс-конференции.
По его словам, в этих ДТП получили травмы 195 тысяч человек, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 2,5%. На дорогах погибло 15,6 тысячи участников аварий - снижение на 8%.
"Мы считаем, что эта цифра, конечно, велика. Но есть прогресс, и мы движемся в совершенно правильном направлении в достижении цели, обозначенной национальным проектом "Безопасные и качественные дороги" и федеральным проектом "Безопасность дорожного движения", - добавил Понарьин.
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