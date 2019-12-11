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Барк "Крузенштерн" начал проход датских проливов
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РИА Новости

Барк "Крузенштерн" начал проход датских проливов

10:29 11.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБарк "Крузенштерн" на Балтийском море
Барк Крузенштерн на Балтийском море
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Барк "Крузенштерн" на Балтийском море. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 11 дек - РИА Новости. Российский парусник Росрыболовства "Крузенштерн", совершающий трансатлантическое плавание, приступил к прохождению датских проливов, сообщил медиацентр экспедиции.
Кругосветное плавание парусников Росрыболовства - "Седова", "Паллады" и "Крузенштерна" посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. Фрегат "Паллада" начал экспедицию 1 ноября из Владивостока. "Седов" и Крузенштерн вышли из Калининграда 8 декабря. "Седов" и "Паллада" совершат кругосветные плавания, "Крузенштерн" - трансатлантическое. По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств. На борту трех парусников пройдут мореходную практику около 700 курсантов и юнг.
Барк Крузенштерн в море
7 декабря, 13:35
Парусники "Седов" и "Крузенштерн" проводили в кругосветное плавание
"В настоящее время учебное парусное судно "Крузенштерн" с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту осуществляет прохождение проливов Малый Бельт, Большой Бельт, Каттегат и Скагеррак, которые располагаются между Скандинавским и Ютландским полуостровами и соединяют Балтийское море с Северным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особенностью этого морского участка является наличие большого количества мелей, узкостей и фарватеров, что требует особого внимания и профессионализма от экипажа корабля во время их форсирования. Находящиеся на борту курсанты получат опыт при дублировании обязанностей вахтенных офицеров и штурманов, поскольку этот район - зона интенсивного судоходства, и прохождение по нему регламентировано специальными правилами и картами.
"Крузенштерн" вышел из Калининграда 8 декабря и взял курс на испанский порт Санта-Крус де Тенерифе, куда он прибудет 25 декабря. Эта точка включена в маршрут в связи с посещением Канарских островов экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева во время кругосветного плавания на шлюпах "Восток" и "Мирный".
Четырехмачтовый парусник "Крузенштерн" был построен в 1926 году в Германии и при спуске на воду получил название "Падуя". Это последний спущенный на воду винджаммер (буквальный перевод с английского — "выжиматель ветра"). Сначала он использовался как учебное судно и для грузовых перевозок на дальних маршрутах. После Второй мировой войны по репарации парусник перешел СССР, а в 1991 году был передан Калининградскому государственному техническому университету.
Судно Паллада во время торжественных проводов в кругосветную экспедицию в бухте Владивостока
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Учебно-парусное судно "Крузенштерн"Калининградский государственный технический университетОбщество
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