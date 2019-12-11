Один человек погиб при взрыве у авиабазы НАТО в Афганистане

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с авиабазой НАТО в провинции Парван в среду утром. Кроме того, неизвестные нападавшие устроили перестрелку. Как сообщил официальный представитель миссии НАТО в стране, атака была нацелена на больницу, строящуюся недалеко от военной базы. По его словам, вооруженные силы Афганистан и союзников отразили нападение без потерь. Ранее сообщалось, что в результате взрыва были повреждены и разрушены дома.