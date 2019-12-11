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Один человек погиб при взрыве у авиабазы НАТО в Афганистане
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РИА Новости

Один человек погиб при взрыве у авиабазы НАТО в Афганистане

10:20 11.12.2019
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© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookВертолет ВВС США в Афганистане
Вертолет ВВС США в Афганистане
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Вертолет ВВС США в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. По меньшей мере, один человек погиб в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм, число пострадавших увеличилось до 62, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали 48 человек.
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Заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с авиабазой НАТО в провинции Парван в среду утром. Кроме того, неизвестные нападавшие устроили перестрелку. Как сообщил официальный представитель миссии НАТО в стране, атака была нацелена на больницу, строящуюся недалеко от военной базы. По его словам, вооруженные силы Афганистан и союзников отразили нападение без потерь. Ранее сообщалось, что в результате взрыва были повреждены и разрушены дома.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за атаку.
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