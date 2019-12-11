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Директор СВР Нарышкин встретился с главой разведки Ирана
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РИА Новости

Директор СВР Нарышкин встретился с главой разведки Ирана

10:19 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил с рабочим визитом Тегеран, где обсудил с руководством министерства информации и Организации внешней разведки Ирана вопросы усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом, сообщило в среду пресс-бюро СВР.
"Сегодня завершился рабочий визит в Тегеран руководителя российской внешней разведки Сергея Нарышкина. Директор СВР России обсудил с руководством министерства информации и Организации внешней разведки Ирана вопросы усиления сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом и противодействия общим угрозам безопасности России и Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении.
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Служба внешней разведки РФСергей НарышкинРоссияИранВ мире
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