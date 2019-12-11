В Афганистане боевики похитили шестерых племенных старейшин

Как сообщает телеканал, инцидент произошел во вторник днем в тот момент, когда старейшины ехали из провинции Балх на похороны в соседнюю провинцию Джаузджан. По словам представителя губернатора провинции Абдулы Маруфа Азара, ведется работа по спасению похищенных. Он также возложил ответственность за случившееся на боевиков радикального движения "Талибан".