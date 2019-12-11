В Афганистане боевики похитили шестерых племенных старейшин

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Боевики похитили шесть племенных старейшин на севере Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Как сообщает телеканал, инцидент произошел во вторник днем в тот момент, когда старейшины ехали из провинции Балх на похороны в соседнюю провинцию Джаузджан. По словам представителя губернатора провинции Абдулы Маруфа Азара, ведется работа по спасению похищенных. Он также возложил ответственность за случившееся на боевиков радикального движения "Талибан".
Ранее агентство Пажвак сообщило, что талибы похитили 40 племенных старейшин в провинции Джаузджан. По словам главы уезда Файзабад Алафа Шаха Аттаи, племенные старейшины были похищены боевиками "Талибана" в тот момент, когда присутствовали на похоронах.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России