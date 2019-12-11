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В Афганистане боевики похитили шестерых племенных старейшин
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РИА Новости

В Афганистане боевики похитили шестерых племенных старейшин

10:16 11.12.2019
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© Flickr / Defence ImagesВоеннослужащий в Афганистане
Военнослужащий в Афганистане
© Flickr / Defence Images
Военнослужащий в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Боевики похитили шесть племенных старейшин на севере Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Как сообщает телеканал, инцидент произошел во вторник днем в тот момент, когда старейшины ехали из провинции Балх на похороны в соседнюю провинцию Джаузджан. По словам представителя губернатора провинции Абдулы Маруфа Азара, ведется работа по спасению похищенных. Он также возложил ответственность за случившееся на боевиков радикального движения "Талибан".
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Ранее агентство Пажвак сообщило, что талибы похитили 40 племенных старейшин в провинции Джаузджан. По словам главы уезда Файзабад Алафа Шаха Аттаи, племенные старейшины были похищены боевиками "Талибана" в тот момент, когда присутствовали на похоронах.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России
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