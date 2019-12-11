Опубликовано видео уничтожения цели "Калибром" в Черном море

На кадрах, снятых беспилотниками, видно, что крылатая ракета попала в мишень на береговом полигоне. Она пролетела по сложной траектории около 250 километров за 137 секунд.

Изначально "Калибры" разрабатывались для новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысячи километров.