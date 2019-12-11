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Опубликовано видео уничтожения цели "Калибром" в Черном море
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РИА Новости

Опубликовано видео уничтожения цели "Калибром" в Черном море

10:16 11.12.2019 (обновлено: 17:29 11.12.2019)
57580
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
На кадрах, снятых беспилотниками, видно, что крылатая ракета попала в мишень на береговом полигоне. Она пролетела по сложной траектории около 250 километров за 137 секунд.
Изначально "Калибры" разрабатывались для новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысячи километров.
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен" — один из новейших кораблей ВМФ. Его построили в Калининграде на заводе "Янтарь", в составе Черноморского флота он с июня 2016 года. Назван в честь адмирала Николая Оттовича фон Эссена.
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Адмирал Эссен (сторожевой корабль)КалибрЧерное мореРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Калибры уже доказали свою работоспособность в сирийской операции, нынешние пуски не ошеломляют - просто учения.
11 декабря, 11:27
Человек Простой
6401001
Не больно качественный мультик.
11 декабря, 12:02
осолег сопин
5310129
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