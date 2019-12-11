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СК завершил расследование дела о нападении на дом Памфиловой
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РИА Новости

СК завершил расследование дела о нападении на дом Памфиловой

10:09 11.12.2019 (обновлено: 12:44 11.12.2019)
12099
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАхад Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
Ахад Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование дела о нападении на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Экспертиза показала, что обвиняемый — Ахад Карабалаев — психически болен.
"(Он. — Прим. ред.) страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Уголовное дело передали в Генпрокуратуру с рекомендацией назначить принудительное лечение.
Карабалаев незаконно находится в России с 2014 года, у него нет жилья и работы. В начале сентября он пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил хозяйку электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказывала, что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" — и "он убежал".
На допросе Карабалаев признал вину. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом недалеко от места его ночлега и хотел украсть деньги и ценности.
Также выяснилось, что у Памфиловой нет государственной охраны. Просить ее она не намерена, так как не видит в этом смысла.
Предварительные итоги единого дня голосования
10 сентября, 13:48
Володин объяснил отказ Памфиловой от охраны скромностью
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Обсудить 14
Нападение на Эллу ПамфиловуЭлла ПамфиловаСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Да любовник он ее был. Иначе попасть к ней дом без шансов. Вот пожалела , даже не посадила .
11 декабря, 10:47
freizdorf
970024
Интересные у нас бомжи с психическими расстройствами . С электро шокерами ходят, знают где их купить, и деньги на это есть))). И влом проникают на кануне выборов ни к кому то, а аккурат к главе избирательной комиссии. И разумеется, все по собственной инициативе. Чудеса да и только!😂
11 декабря, 10:42
sfera_ssv9
1150103
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