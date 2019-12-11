СК завершил расследование дела о нападении на дом Памфиловой

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование дела о нападении на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Экспертиза показала, что обвиняемый — Ахад Карабалаев — психически болен.
"(Он. — Прим. ред.) страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Уголовное дело передали в Генпрокуратуру с рекомендацией назначить принудительное лечение.
Карабалаев незаконно находится в России с 2014 года, у него нет жилья и работы. В начале сентября он пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил хозяйку электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказывала, что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" — и "он убежал".
На допросе Карабалаев признал вину. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом недалеко от места его ночлега и хотел украсть деньги и ценности.
Также выяснилось, что у Памфиловой нет государственной охраны. Просить ее она не намерена, так как не видит в этом смысла.
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