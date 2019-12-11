СК завершил расследование дела о нападении на дом Памфиловой

"(Он. — Прим. ред.) страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Карабалаев незаконно находится в России с 2014 года, у него нет жилья и работы. В начале сентября он пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил хозяйку электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказывала, что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" — и "он убежал".