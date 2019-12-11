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Рябков: Россия не видит политической воли США для продления СНВ-3
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РИА Новости

Рябков: Россия не видит политической воли США для продления СНВ-3

10:06 11.12.2019 (обновлено: 10:10 11.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости, Татьяна Смайловски, Алексей Богдановский. Россия пока не видит политической воли США к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не видим здесь непреодолимых проблем, все упирается в политическую волю. К сожалению, в достаточной мере такой политической воли с американской стороны мы по-прежнему не наблюдаем", - сказал Рябков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 02:17
США согласились, что договор СНВ-3 стоит продлить, заявил Лавров
"К сожалению, пока мы с американской стороны слышим только рассуждения о том, что вопрос о возможном, гипотетическом продлении находится по-прежнему в стадии рассмотрения и что в процессе этого рассмотрения учитываются изменившиеся обстоятельства за время после заключения этого договора 10 лет назад", - добавил он.
США заявляют, что еще не решили, продлевать ли СНВ-3 - последний действующий договор о взаимном сокращении стратегических вооружений с Россией.
"Эти изменения (обстоятельств) касаются как появления операционных сред, которые американская сторона рассматривает по большому счету как поле боя. Эти изменения включают также появление новых средств ведения боевых действий. Американцы утверждают, что в этой ситуации продление договора как такового само по себе не отвечает на вопросы, стоящие перед США в плане обеспечения их безопасности. Они также постоянно указывают на китайский фактор. По всем этим аспектам наша позиция известна, она неоднократно излагалась на всех уровнях", - подчеркнул Рябков.
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
27 ноября, 13:39
США не готовы к предметной дискуссии по продлению СНВ-3, заявил Рябков
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысяч единиц нестратегического ядерного оружия.
Кроме того, США настаивают на том, чтобы привлечь к переговорам третью страну — Китай, который до этого не был связан подобными договорами. Пекин не выразил заинтересованности в переговорах.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова до конца года принять решение без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
10 декабря, 22:08
Россия готова продлить СНВ-3 хоть сегодня, заявил Лавров
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