В центре Москвы обнаружили избитую женщину в крови

По данным ведомства, женщину в крови нашли накануне в арке дома в Потаповском переулке. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и бригада скорой помощи. Женщину доставили в больницу.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, врачи диагностировали у 34-летней пострадавшей ушиб головного мозга и ушибленную рану головы. Кроме того, у медиков есть подозрение, что ее изнасиловали.