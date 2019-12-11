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В центре Москвы обнаружили избитую женщину в крови
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РИА Новости

В центре Москвы обнаружили избитую женщину в крови

10:03 11.12.2019 (обновлено: 13:02 11.12.2019)
20016
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Прохожие обнаружили в центре Москвы жестоко избитую женщину, сообщило УВД по Центральному округу столицы.
По данным ведомства, женщину в крови нашли накануне в арке дома в Потаповском переулке. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и бригада скорой помощи. Женщину доставили в больницу.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, врачи диагностировали у 34-летней пострадавшей ушиб головного мозга и ушибленную рану головы. Кроме того, у медиков есть подозрение, что ее изнасиловали.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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