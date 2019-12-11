В Австралии второй штат примет закон, разрешающий эвтаназию

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Парламент Парламент Западной Австралии с поддержкой правительства штата одобрил внесение поправок в законодательство, которые позволят неизлечимо больным людям принять решение об окончании жизни, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC

Согласно инициативе, воспользоваться правом на добровольную эвтаназию смогут неизлечимо больные люди с заболеваниями, которые причиняют невыносимые страдания и, скорее всего, могут вызвать смерть в течение 6 месяцев. Для людей с нейродегенеративными заболеваниями этот срок составляет 12 месяцев. Пациент должен будет сделать два запроса в устном виде и один – в письменном. Запрос должны подписать два независимых врача. Лекарственный препарат будет выбирать больница из списка одобренных медикаментов. Как ожидается, закон вступит в середине 2021 года.

Премьер штата Марк Макгоуэн заявил, что это исторический и темный день для Западной Австралии. "Речь идет о том, чтобы позволить делать выбор людям, которые умирают и страдают от боли, чтобы они не проживали последние недели и месяцы в муках", - сказал он.