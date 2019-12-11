РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-11T09:52+0300
https://ria.ru/20191211/1562242623.html
Актера Кьюбу Гудинга-младшего обвинили в домогательствах
https://cdn22.img.ria.ru/images/71406/64/714066495_0:177:517:468_1036x0_80_0_0_cc9cf6c8c440c6816f25c55ed30d670c.jpg
РИА Новости

Актера Кьюбу Гудинга-младшего обвинили в домогательствах

09:52 11.12.2019
361
© Фото : Linda D. KozarynКьюба Гудинг-младший
Кьюба Гудинг-младший
© Фото : Linda D. Kozaryn
Кьюба Гудинг-младший. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число женщин, обвиняющих американского актера Кьюбу Гудинга-младшего в "прикосновении против воли", возросло до 22, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.
Ранее актер заявил о своей невиновности и отрицал все правонарушения по обвинениям в "прикосновении против воли" и сексуальных домогательствах, связанных с тремя женщинами и имевших место в 2018 и 2019 годы в Нью-Йорке.
Морган Сипре
10 декабря, 18:46
Французского фигуриста обвинили в домогательствах к 13-летней девочке
Ранее прокуроры заявляли, что против Кьюбы Гудинга-младшего выступают 15 женщин. По данным телеканала, к обвинениям против 51-летнего актера присоединились семь новых женщин. Как отмечается, самые ранние обвинения относятся к 2003 году. Официальные обвинения против актера в связи с новыми заявлениями пока не были предъявлены.
Прокуратура просит разрешения судьи на допуск женщин в качестве новых свидетелей обвинения. Решение по этому вопросу должно быть принято на слушании 22 января. Как заявил адвокат актера Марк Джей Хеллер, его клиент отрицает все обвинения.
Известность впервые пришла к афроамериканцу Кьюбе Гудингу-младшему после одной из главных ролей в фильме "Ребята по соседству" (Boyz N The Hood) 1991 года. За роль в картине "Джерри Магуайр" 1996 года он получил "Оскара". В 2002 году актер стал обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде.
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
29 ноября, 21:38Культура
Пласидо Доминго отверг обвинения в сексуальных домогательствах
11011014
Обсудить 1
КультураКьюб Гудинг-младшийСШАВ мире
Рекомендуем
Полиция
В центре Москвы обнаружили избитую женщину в крови
С-130 ВВС Чили
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
Пациент
В Австралии второй штат примет закон, разрешающий эвтаназию
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Юристы отказались защищать Украину по делу о керченской провокации
Военнослужащий в Афганистане
В Афганистане боевики похитили шестерых племенных старейшин
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии заявил, что у него, возможно, рак кожи
Ахад Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
СК завершил расследование дела о нападении на дом Памфиловой
Наталья Болюх
"Мисс Львов" оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву
Анатолий Гриценко
В Госдуме назвали суд над экс-главой минобороны Украины показательным
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже, пишут СМИ
Момент обрушения моста под Владимиром попал на видео
Металлический лоток едва не упал на машину с моста под Владимиром
Боснийские женщины, родственники которых погибли во время резни в Сребренице, протестуют у здания шведского посольства в Сараево, Босния и Герцеговина
Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
Истребитель ВВС США F-16 на авиабазе Инджирлик в Турции
Турция пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае санкций
Экоактивистка Грета Тунберг
Тунберг обвинила политиков в пиаре на борьбе с изменениями климата
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35СМИ сообщили о возможном увеличении штрафов для бизнеса в десятки раз
09:35На Кубани нашли черные ящики разбившегося Ми-28
09:34В Находке списанная подлодка затонула при буксировке на утилизацию
09:31Четверть россиян боится увольнения, показал опрос
09:30Владельцев "Зимней вишни" обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей
09:23В грузовике стрелков в Джерси-Сити нашли самодельную бомбу
09:21Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
Лента новостейМолния