Актера Кьюбу Гудинга-младшего обвинили в домогательствах

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число женщин, обвиняющих американского актера Число женщин, обвиняющих американского актера Кьюбу Гудинга-младшего в "прикосновении против воли", возросло до 22, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

Ранее актер заявил о своей невиновности и отрицал все правонарушения по обвинениям в "прикосновении против воли" и сексуальных домогательствах, связанных с тремя женщинами и имевших место в 2018 и 2019 годы в Нью-Йорке.

Ранее прокуроры заявляли, что против Кьюбы Гудинга-младшего выступают 15 женщин. По данным телеканала, к обвинениям против 51-летнего актера присоединились семь новых женщин. Как отмечается, самые ранние обвинения относятся к 2003 году. Официальные обвинения против актера в связи с новыми заявлениями пока не были предъявлены.

Прокуратура просит разрешения судьи на допуск женщин в качестве новых свидетелей обвинения. Решение по этому вопросу должно быть принято на слушании 22 января. Как заявил адвокат актера Марк Джей Хеллер, его клиент отрицает все обвинения.