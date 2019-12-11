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Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:50 11.12.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщили о семи нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 54 единицы", - добавил представитель ведомства.
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